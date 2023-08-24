Цього інгредієнта не повинно бути в ідеальних дерунах: запам'ятайте цей секрет

Деруни з картоплі люблять дорослі та діти, їх готують у будні та на свята. І справді, кількість інгредієнтів для цієї страви мінімальна, часу на приготування йде зовсім мало, а ситність та смак – завжди на висоті.
Кулінари використовують для приготування дерунів різні інгредієнти та експериментують з добавками. Але є продукти, яких в ідеальних дерунах не повинно бути. Яких саме – читайте нижче.
Перше, що радять досвідчені кулінари – відмовтеся від борошна. Будь-якого, у тому числі рисового, житнього та будь-якого іншого виду. Річ у тому, що при правильному приготуванні заготівлі на деруни борошно вам просто не знадобиться.
Якщо ж вам хочеться, щоб деруни були більш пишні, замініть цей інгредієнт на манку. На 1 кг натертої картоплі буде достатньо 2 столові ложки крупи.
За словами кулінарів, не варто класти в деруни багато яєць. Сильно смак страви вони не зіпсують, але насиченості картоплі не буде. Достатньо всього 1 яйця, щоб досягти необхідної консистенції.
Експериментувати зі складом дерунів, звісно, можна. У класичному рецепті цієї страви вказується: картопля, цибуля, сіль, перець. За бажанням, можна додати ще одне яйце та трохи манки.
Із зелені можна додати буквально щіпку базиліка, петрушки або кропу. Замість чорного меленого перцю можна взяти паприку.
Що вам знадобиться:
Як приготувати літні деруни?
Овочі помити, очистити від шкірки. Картоплю натерти на великій тертці, покласти на пару хвилин у друшляк, щоб стекла рідина. Кабачок подрібнити за допомогою блендера та віджати від зайвої рідини. Подрібнити цибулю. Змішати усі овочі в одній мисці.
Додати до овочів 1 яйце, подрібнений часник, сіль, спеції, зелень. Добре вимішати. Якщо суміш вийшла дуже рідка, можна додати 1-2 ложки манки.
Розігріваємо сковороду, наливаємо на неї олію і викладаємо деруни ложкою. Обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Подаємо на стіл разом зі сметаною.
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