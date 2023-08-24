Цього інгредієнта не повинно бути в ідеальних дерунах: запам'ятайте цей секрет

Відмовтеся від борошна

Перше, що радять досвідчені кулінари – відмовтеся від борошна. Будь-якого, у тому числі рисового, житнього та будь-якого іншого виду. Річ у тому, що при правильному приготуванні заготівлі на деруни борошно вам просто не знадобиться.

Якщо ж вам хочеться, щоб деруни були більш пишні, замініть цей інгредієнт на манку. На 1 кг натертої картоплі буде достатньо 2 столові ложки крупи.

Обережно з яйцями

За словами кулінарів, не варто класти в деруни багато яєць. Сильно смак страви вони не зіпсують, але насиченості картоплі не буде. Достатньо всього 1 яйця, щоб досягти необхідної консистенції.

А що із зеленню?

Експериментувати зі складом дерунів, звісно, можна. У класичному рецепті цієї страви вказується: картопля, цибуля, сіль, перець. За бажанням, можна додати ще одне яйце та трохи манки.

Із зелені можна додати буквально щіпку базиліка, петрушки або кропу. Замість чорного меленого перцю можна взяти паприку.

Найсмачніші літні деруни

Що вам знадобиться:

Картопля - 3-4 шт. великого розміру

Цибуля - 1 шт. велика

Кабачок - 1 шт. невеликого розміру

Часник - 2-3 зубчики

Яйце - 1 шт.

Сіль, перець - до свого смаку

Зелень кропу

Рослинна олія для смаження

Сметана

Як приготувати літні деруни?

Овочі помити, очистити від шкірки. Картоплю натерти на великій тертці, покласти на пару хвилин у друшляк, щоб стекла рідина. Кабачок подрібнити за допомогою блендера та віджати від зайвої рідини. Подрібнити цибулю. Змішати усі овочі в одній мисці.

Додати до овочів 1 яйце, подрібнений часник, сіль, спеції, зелень. Добре вимішати. Якщо суміш вийшла дуже рідка, можна додати 1-2 ложки манки.

Розігріваємо сковороду, наливаємо на неї олію і викладаємо деруни ложкою. Обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Подаємо на стіл разом зі сметаною.