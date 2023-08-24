Этого ингредиента не должно быть в идеальных дерунах: запомните этот секрет

Откажитесь от муки

Первое, что советуют опытные кулинары - откажитесь от муки. Любой, в том числе рисовой, ржаной и любого другого вида. Дело в том, что при правильном приготовлении заготовки на деруны, мука вам просто не понадобится.

Если же вам хочется, чтобы деруны были более пышные, то замените этот ингредиент на манку. На 1 кг натертого картофеля будет достаточно 2 столовых ложки крупы.

Осторожно с яйцами

По словам кулинаров, не стоит класть в деруны много яиц. Сильно вкус блюда они не испортят, но насыщенности картофеля уже не будет. Достаточно всего 1 яйца, чтобы достичь необходимой консистенции.

А что с зеленью?

Экспериментировать с составом дерунов, конечно же, можно. В классическом рецепте этого блюда указывается: картофель, лук, соль, перец. По желанию, можно добавить еще одно яйцо и немного манки.

Из зелени можно добавить буквально щепотку базилика, петрушки или укропа. Вместо черного молотого перца можно взять паприку.

Самые вкусные летние деруны

Что вам понадобится:

Картофель - 3-4 шт. крупного размера

Лук - 1 шт. крупная

Кабачок - 1 шт. небольшого размера

Чеснок - 2-3 зубчика

Яйцо - 1 шт.

Соль, перец - по вкусу

Зелень укропа

Растительное масло для жарки

Сметана

Как приготовить летние деруны

Овощи помыть, очистить от кожуры. Картофель натереть на крупной терке, положить на пару минут в дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Кабачок измельчить с помощью блендера и отжать от лишней жидкости. Измельчить лук. Смешать все овощи в одной миске.

Добавить к овощам 1 яйцо, измельченный чеснок соль, специи, зелень. Хорошо вымешать. Если смесь вышла слишком жидкая, можно добавить 1-2 ложки манки.

Разогреваем сковороду, наливаем на нее растительное масло и выкладываем деруны ложкой. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Подаем на стол вместе со сметаной.