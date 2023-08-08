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Чудова заправка для розсольника, вінегрету та інших страв: готуємо з огірків, що переросли

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Вівторок 08 серпня 2023 08:01
Чудова заправка для розсольника, вінегрету та інших страв: готуємо з огірків, що переросли Заправка для розсольника та салатів на зиму (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Якщо у вас набралася повна миска огірків, що переросли, не поспішайте засмучуватися. Їх також можна пустити на чудову заправку на зиму. Баночка таких огірків відмінно підійде в зимовий час для приготування розсольника, овочевого салату та вінегрету.

Як зробити таку заправку - читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться

  • Огірки
  • Сіль – 3 ст. ложки з гіркою
  • Цукор – 3 ст. ложки без гірки
  • Оцет 9% - 70 мл (6 ст. ложок)
  • Листя хрону
  • Часник
  • Лавровий лист
  • Перець запашний та звичайний чорний – горошком
  • Парасольки кропу

Як приготувати огірки?

Помийте овочі та наріжте їх кубиками, як для салату. Очищати шкірку не потрібно. У чисті та сухі банки об'ємом 0,5 літра покладіть по листочку хрону, парасольку кропу, половинку лаврового листка, один зубчик часнику. Додайте по одній горошині запашного перцю та по 5 горошин чорного перцю.

Далі розкладіть у банки нарізані огірки. Поставте на вогонь велику каструлю з водою і доведіть до кипіння. Окропом залийте банки з огірками до верху, прикрийте стерилізованими кришками та залиште на 20 хвилин.

Потім всю воду злийте та додайте спеції. На кожний літр води додайте: 3 ст. ложки солі з верхом, 3 ст. ложки цукру без верху та 70 мл оцту. Спочатку у воду додайте сіль та цукор, доведіть до кипіння, потім влийте оцет, знову доведіть до кипіння. А потім зніміть воду з вогню.

Готовим гарячим маринадом залийте огірки аж до верху. Закрутіть кришками. Банки переверніть, накрийте теплою ковдрою та залиште на добу.

Готові банки можна зберігати у звичайній шафі. Використовувати можна для будь-яких салатів, розсольника або інших страв, де в рецепті вказані солоні огірки.

До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати бюджетну та смачну заправку для борщу на зиму.

А також ми давали найпростіший спосіб засолювання сала у банку.

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