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Цього чекали всі українці. Яйця впали в ціні: скільки тепер коштує продукт

В Україні почали дешевшати яйця (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Останнім часом ціни на яйця піднялися до небачених висот, що дуже дивувало українців. Однак зараз розпочалося зниження вартості на популярний продукт. Наразі ціна вже впала на 7%.

Скільки тепер коштують яйця та чи варто очікувати нових подорожчань - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що буде з цінами на яйця

Порівняно з 2022 роком рекордсменом у вартості серед усіх продуктів стали яйця. Саме вони подорожчали найбільше. Експерти пов'язували це енергетичною кризою протягом осені та зими, інфляцією та проблемами на птахофабриках.

Проте зараз популярний продукт починає спадати в ціні та вже втратив 7%.

За словами Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького в ефірі марафону "Єдині новини", таке зниження триватиме аж до кінця весни.

Що з цінами на яйця зараз

Так, за даними Мінфіну, середня ціна на яйця в березні становила 73 гривні за десяток.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Якщо спиратися на дані Мінфіну, то середня ціна на десяток яєць дорівнює 72 гривням, тобто впала лише на гривню.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Проте в різних торговельних мережах можна знайти й по 54 гривні за десяток.

Скриншот

Перед Великоднем особливого підвищення українці не спостерігали, а надалі будуть бачити поступове зниження.

Раніше ми розповідали, які продукти подешевшають вже після Великодня.

Читайте також, який популярний овоч впав у ціні до мінімальних 4 гривень.

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яйцяПасхаЦіни на продукти