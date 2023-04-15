Цього чекали всі українці. Яйця впали в ціні: скільки тепер коштує продукт

Що буде з цінами на яйця

Порівняно з 2022 роком рекордсменом у вартості серед усіх продуктів стали яйця. Саме вони подорожчали найбільше. Експерти пов'язували це енергетичною кризою протягом осені та зими, інфляцією та проблемами на птахофабриках.

Проте зараз популярний продукт починає спадати в ціні та вже втратив 7%.

За словами Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького в ефірі марафону "Єдині новини", таке зниження триватиме аж до кінця весни.

Що з цінами на яйця зараз

Так, за даними Мінфіну, середня ціна на яйця в березні становила 73 гривні за десяток.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Якщо спиратися на дані Мінфіну, то середня ціна на десяток яєць дорівнює 72 гривням, тобто впала лише на гривню.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Проте в різних торговельних мережах можна знайти й по 54 гривні за десяток.

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Перед Великоднем особливого підвищення українці не спостерігали, а надалі будуть бачити поступове зниження.