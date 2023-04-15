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Этого ждали все украинцы. Яйца упали в цене: сколько теперь стоит продукт

В Украине начали дешеветь яйца (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время цены на яйца поднялись до невиданных высот, что удивляло украинцев. Однако сейчас началось снижение стоимости популярного продукта. В настоящее время цена уже упала на 7%.

Сколько теперь стоят яйца и стоит ли ожидать новых подорожаний - читайте ниже в материале Styler.

Что будет с ценами на яйца

По сравнению с 2022 годом, рекордсменом в стоимости среди всех продуктов стали яйца. Именно они подорожали больше всего. Эксперты связывали это с энергетическим кризисом в течение осени и зимы, инфляцией и проблемами на птицефабриках.

Однако сейчас популярный продукт начинает снижаться в цене и уже потерял 7%.

По словам Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в эфире марафона "Єдині новини", такое снижение будет продолжаться до конца весны.

Что с ценами на яйца сейчас

Так, по данным Минфина, средняя цена на яйца в марте составила 73 гривны за десяток.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Если опираться на данные Минфина, то средняя цена на десяток яиц равна 72 гривнам, то есть упала только на гривну.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Однако в разных торговых сетях можно найти и по 54 гривны за десяток.

Скриншот

Перед Пасхой особого повышения украинцы не наблюдали, а дальше будут видеть постепенное снижение.

Раньше мы рассказывали, какие продукты подешевеют уже после Пасхи.

Читайте также, какой популярный овощ упал в цене до 4 гривен.

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