Этого ждали все украинцы. Яйца упали в цене: сколько теперь стоит продукт

В последнее время цены на яйца поднялись до невиданных высот, что удивляло украинцев. Однако сейчас началось снижение стоимости популярного продукта. В настоящее время цена уже упала на 7%.
Сколько теперь стоят яйца и стоит ли ожидать новых подорожаний - читайте ниже в материале Styler.
По сравнению с 2022 годом, рекордсменом в стоимости среди всех продуктов стали яйца. Именно они подорожали больше всего. Эксперты связывали это с энергетическим кризисом в течение осени и зимы, инфляцией и проблемами на птицефабриках.
Однако сейчас популярный продукт начинает снижаться в цене и уже потерял 7%.
По словам Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в эфире марафона "Єдині новини", такое снижение будет продолжаться до конца весны.
Так, по данным Минфина, средняя цена на яйца в марте составила 73 гривны за десяток.
Скриншот: index.minfin.com.ua
Если опираться на данные Минфина, то средняя цена на десяток яиц равна 72 гривнам, то есть упала только на гривну.
Скриншот: index.minfin.com.ua
Однако в разных торговых сетях можно найти и по 54 гривны за десяток.
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Перед Пасхой особого повышения украинцы не наблюдали, а дальше будут видеть постепенное снижение.
Раньше мы рассказывали, какие продукты подешевеют уже после Пасхи.
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