Коли в Україні зменшуватимуться ціни на продукти: експерт розповів, що подешевшає після свят

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні значно підскочили у ціні продукти. Перед Великоднем тенденція до зростання щорічно зберігається.

"Інфляція протягом 2022 року склала близько 30%. Усі названі фактори призвели до подорожчання продуктів", - повідомив він.

Що подешевшає після свят

Марчук зазначив, що низка продуктів після свят подешевшає, наприклад, яйця. Також після настання тепла знизяться в ціні овочі.

"Ажіотажного попиту на яйця не буде, ми переходимо в теплу пору року, кількість виробництва збільшуватиметься не лише в промислових масштабах, а й у домашніх господарствах. Деякі категорії овочів ближче до кінця травня також почнуть дешевшати, піде овочева продукція з відкритого ґрунту. Щодо рекордно подорожчавої цибулі, то в травні вже побачимо "озиму" цибулю з відкритого ґрунту. З наступним потеплінням у липні ціни ще знизяться, оскільки овочі в зимовий період подорожчали на 30%", - додав заступник голови ВАР.

На жаль, не всі проблеми з овочами в Україні вирішаться.

"Найбільша кількість імпорту агропродукції спостерігається в овочевій групі. Традиційно у березні надходили овочі із Запоріжжя та Херсонщини. Швидко компенсувати тимчасову окупацію цих регіонів не вдасться через значну потребу в розмінуванні. За іншими групами продуктів ми бачимо достатню лінійку товарів внутрішнього виробництва", - резюмував експерт.