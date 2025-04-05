Цнота як прокляття: жінка у 45 років незаймана і це не виправила навіть перша шлюбна ніч

Зберігати цноту для чоловіка вирішила ще в юності

У сучасному світі, коли для випадкового зв'язку можна просто провести пальцем праворуч у додатку або сходити ввечері у бар, Сара може вважатись за аномалію. Але вона не відчуває себе скромницею, а ще - ні про що не шкодує. Їй 44 роки, вона рано прийняла для себе важливе рішення - лишатися незайманою до весілля, у неї багато інтересів друзів, а тепер ще й чоловік.

"До весілля я не соромилася говорити людям, що залишатимусь незайманою для свого чоловіка. Чому я повинна? Я не засуджую нікого за їхній вибір щодо того, що вони роблять зі своїм тілом, і я берегла себе для чоловіка", - каже Сара.

Її шлюбна ніч мала стати незабутньою, бо це мав бути не тільки перший секс з чоловіком, якого вона кохала, але й перший секс в її житті взагалі. Але з моменту весілля пройшло вже шість місяців, і Сара досі лишається незайманою.

І річ не у тім, що між нею та чоловіком нема сексуальної хімії чи ще щось подібне - вони дуже віддані одне одному, і мають палкі почуття, і між ними точно є іскра. Але Сара стільки років берегла себе для того самого, єдиного та коханого, що й не знала, що має рідкісний медичний стан, який буває у 1% жінок у світі.

"Я ніколи не могла подумати, що ми не зможемо займатися сексом у першу шлюбну ніч. Ми з Мартіном так довго чекали, щоб нарешті мати можливість займатися коханням. Тож було жахливо не мати такого чудового досвіду, якого ми обоє так чекали" - додала Сара. Сара Джонс-Грін у свої 45 років досі незаймана (фото: Daily Mail)

Спроби побудувати стосунки були невдалими

Років до 30 її не цікавило кохання і вона не відчувала, що втрачає через це фізичні стосунки. Батьки заохочували її зберегти себе для майбутнього чоловіка і виховували її як практикуючу християнку. У 20 років вона була абсолютно щаслива, займаючись маркетинговою кар'єрою.

Вона усвідомлювала, що небагато чоловіків захоче мати стосунки без сексу, але деякі її відверто шокували своєю реакцією на її повідомлення, що збирається залишатися незайманою до весілля.

До неї ставилися з недовірою, інколи навіть ображали. Деякі чоловіки казали, що вона "фригідна", і повинна йти в черниці, а інші просто одразу блокували.

"Було боляче, коли мені казали, що я дивачка та негідниця, але це допомогло мені відкинути цих чоловіків, перш ніж я витрачала на них свій час", - каже Сара.

Одного разу вона познайомилася з чоловіком, який був особистим тренером та розлученим батьком двох дітей. З ним, за словами Сари, був певний фізичний потяг.

"Я ніколи не забуду вираз шоку на його обличчі - він ледь не вдавився макаронами, коли я сказала, що я християнка. Він сказав: "О, значить, ти не віриш у секс до шлюбу?" Я похитала головою, і після цього було багато незручних мовчань. І жодного другого побачення", - розповіла Сара.

Був ще один хлопець, з яким вона зустрілася в лондонській художній галереї. Вони чудово провели день, розглядаючи картини, поки він не запропонував на наступний раз забронювати номер у готелі.

"Я сказала йому, що зроблю це лише з чоловіком, від чого він, здавалося, втратив дар мови. Я більше його ніколи не бачила", - каже жінка. Багато років Сара чекала зустрічі з тим самим чоловіком (фото: instagram.com/sarahjonesgreen)

Кохання крізь карантин

Через два роки Сара почала думати, що неможливо знайти чоловіка, який поважатиме її вибір. Але потім з'явився 40-річний Мартін, з яким вона познайомилася через додаток для знайомств на початку карантину.

"У його профілі було сказано, що він шукає особливу дівчину, для спільного життя. В нього була чудова посмішка та чарівні зелено-блакитні очі, тому я змахнула праворуч і наша пара співпала", - розповіла Сара.

Вона переживала, що з Мартіном може повторитися все те саме, що було з іншими чоловіками, особливо, коли він сказав їй, що сподівається зустріти красиву жінку, щоб прокинутися поруч.

"Я тоді негайно відповіла, що не буду займатися сексом до шлюбу. І він, замість того, щоб образити мене чи заблокувати, відповів: "О, це добре, я буквально мав на увазі обійми. Це ваше тіло, ваш вибір, і я б ніколи не тиснув на вас". Я була неймовірно зворушена тим, що він поважає моє рішення", - згадала жінка.

Вже на наступний день почався карантин, все закрили й шансів зустрітися протягом цілих 6 місяців у закоханих не було. Вони багато говорили, обговорювали фільми та телесеріали, про те, що робили своїми руками, поки не могли ходити на роботу, а ще про свої сім'ї та друзів, про надії на майбутнє.

Під час першого побачення вони блукали в лондонському музеї Вікторії та Альберта, трималися за руки та сміялися. На другому побаченні Мартін подарував Сарі букет червоних, помаранчевих та рожевих троянд. Потім вони стали ходити в кіно. І за деякий час через карантин знову розлучилися.

Перший поцілунок трапився тільки у 2021 році, коли вони розбирали непотріб на горищі батьків Сари.

"Він знав, що мені потрібно діяти дуже повільно, і після цього в нас було багато інтимних моментів, хоча ми завжди припиняли все, і не займалися сексом", - додала Сара.

Мартіну 44 роки, він не дуже релігійний і мав сексуальні стосунки у минулому, але ніколи не був у захваті від стосунків на одну ніч. Він ходив на побачення і намагався з ними встановити тривалий зв'язок, але кожного разу чогось бракувало.

А з Сарою він відчув сильний потяг, як фізичний, так і емоційний, і вирішив їй відкритися. Він закохувався все сильніше, коли її пізнавав і взнавав її інтереси та життя. Навіть сказав, що зрозумів, що вона вартує того, щоб на неї чекати. Його виховували поважати право жінки вибирати, що вона робитиме зі своїм тілом, тому ніколи б на неї не тиснув.

Згодом почалися розмови про шлюб і створення сім'ї й мама Сари захворіла на рак підшлункової залози. Мартін допомагав Сарі доглядати за неї й на думки про майбутнє в них не було часу. Сара та її чоловік Мартін (фото: Daily Mail)

Перша шлюбна ніч стала невдалою

В лютому 2023 Мартін встав на одне коліно та попросив вийти Сару за нього заміж. Він подарував їй золотий перстень з діамантами, а група зіграла їм серенади з піснями Френка Сінатри. Звісно Сара сказала "так" і їм аплодував весь ресторан.

За два тижні мама Сари померла і весілля відклали. Тільки у 2024 році Сара відчула, що готова зайнятися організацією весілля, про яке вона мріяла. У вересні кінний екіпаж привіз Сару у церкву, де одружилися її батьки 50 років тому. І там вони з Мартіном обмінялися обітницями.

Після святкового прийому молодята вирушили до готелю Тюдорів, де мала б відбутися перша шлюбна ніч. Але сексу між ними так і не сталося.

Попри повільну та лагідну увагу Мартіна, проникнення виявилося неможливим, а спроби довели Сару до сліз. Мартін вибачався, хоча обидва не розуміли, чому вони не можуть зробити таку чудову, природну та інстинктивну річ. Щойно молодята повернулися додому, Сара пішла до лікаря.

"Спочатку лікар подумав, що це психологічні проблеми, оскільки я так довго чекала, щоб зайнятися сексом, і тому нервувала, а мої м'язи напружувалися (поширений стан, який називається вагінізмом). Однак я наполягала, що проблеми фізичні і я щиро хочу сексу зі своїм чоловіком", - розповіла Сара.

Діагноз, який зустрічається дуже рідко

Обстеження показало, що у жінки рідкісний стан під назвою "непрозора дівоча пліва", при якому товста мембрана повністю закриває отвір, на відміну від типової дівочої пліви, яка закриває його лише частково. Сара не знала про цю вроджену аномалію, оскільки навіть не користувалася тампонами.

Від використання спеціального розширювача, який би зруйнував цю мембрану, жінка відмовилася. Тому лікар направив її на спеціальну операцію. Отримати таку послугу в державній клініці дуже важко - її записали в чергу тільки на серпень 2025 року, тому Сара вирішила звернутися до приватного лікаря.

Вона хвилюється і поки що не знає, як буде відбуватися операція. Але намагається зосередитися на думках, що займеться коханням зі своїм чудовим чоловіком і нарешті втратить цноту - у 45 років. Попри свій вік жінка сподівається, що вони зможуть мати дитину.