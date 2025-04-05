Девственность как проклятие: женщина в 45 лет девственна и это не исправила даже первая брачная ночь

Сохранять девственность для мужчины решила еще в юности

В современном мире, когда для случайной связи можно просто провести пальцем вправо в приложении или сходить вечером в бар, Сара может считаться аномалией. Но она не чувствует себя скромницей, а еще - ни о чем не жалеет. Ей 44 года, она рано приняла для себя важное решение - оставаться девственницей до свадьбы, у нее много интересов друзей, а теперь еще и муж.

"До свадьбы я не стеснялась говорить людям, что буду оставаться девственницей для своего мужа. Почему я должна? Я не осуждаю никого за их выбор относительно того, что они делают со своим телом, и я берегла себя для мужа", - говорит Сара.

Ее брачная ночь должна была стать незабываемой, потому что это должен был быть не только первый секс с мужчиной, которого она любила, но и первый секс в ее жизни вообще. Но с момента свадьбы прошло уже шесть месяцев, и Сара до сих пор остается девственницей.

И дело не в том, что между ней и мужем нет сексуальной химии или еще что-то подобное - они очень преданы друг другу, и имеют пылкие чувства, и между ними точно есть искра. Но Сара столько лет берегла себя для того самого, единственного и любимого, что и не знала, что имеет редкое медицинское состояние, которое бывает у 1% женщин в мире.

"Я никогда не могла подумать, что мы не сможем заниматься сексом в первую брачную ночь. Мы с Мартином так долго ждали, чтобы наконец иметь возможность заниматься любовью. Поэтому было ужасно не иметь такого замечательного опыта, которого мы оба так ждали" - добавила Сара. Сара Джонс-Грин в свои 45 лет до сих пор девственница (фото: Daily Mail)

Попытки построить отношения были неудачными

Лет до 30 ее не интересовала любовь и она не чувствовала, что теряет из-за этого физические отношения. Родители поощряли ее сохранить себя для будущего мужа и воспитывали ее как практикующую христианку. В 20 лет она была абсолютно счастлива, занимаясь маркетинговой карьерой.

Она осознавала, что немногие мужчины захотят иметь отношения без секса, но некоторые ее откровенно шокировали своей реакцией на ее сообщение, что собирается оставаться девственницей до свадьбы.

К ней относились с недоверием, иногда даже оскорбляли. Некоторые мужчины говорили, что она "фригидная", и должна идти в монахини, а другие просто сразу блокировали.

"Было больно, когда мне говорили, что я чудачка и негодяйка, но это помогло мне отвергнуть этих мужчин, прежде чем я тратила на них свое время", - говорит Сара.

Однажды она познакомилась с мужчиной, который был личным тренером и разведенным отцом двоих детей. С ним, по словам Сары, было определенное физическое влечение.

"Я никогда не забуду выражение шока на его лице - он едва не подавился макаронами, когда я сказала, что я христианка. Он сказал: "О, значит, ты не веришь в секс до брака?" Я покачала головой, и после этого было много неловких молчаний. И ни одного второго свидания", - рассказала Сара.

Был еще один парень, с которым она встретилась в лондонской художественной галерее. Они прекрасно провели день, рассматривая картины, пока он не предложил на следующий раз забронировать номер в отеле.

"Я сказала ему, что сделаю это только с мужчиной, от чего он, казалось, потерял дар речи. Я больше его никогда не видела", - говорит женщина. Много лет Сара ждала встречи с тем самым мужчиной (фото: instagram.com/sarahjonesgreen)

Любовь сквозь карантин

Спустя два года Сара начала думать, что невозможно найти мужчину, который будет уважать ее выбор. Но потом появился 40-летний Мартин, с которым она познакомилась через приложение для знакомств в начале карантина.

"В его профиле было сказано, что он ищет особую девушку, для совместной жизни. У него была замечательная улыбка и волшебные зелено-голубые глаза, поэтому я взмахнула вправо и наша пара совпала", - рассказала Сара.

Она переживала, что с Мартином может повториться все то же, что было с другими мужчинами, особенно, когда он сказал ей, что надеется встретить красивую женщину, чтобы проснуться рядом.

"Я тогда немедленно ответила, что не буду заниматься сексом до брака. И он, вместо того, чтобы обидеть меня или заблокировать, ответил: "О, это хорошо, я буквально имел в виду объятия. Это ваше тело, ваш выбор, и я бы никогда не давил на вас". Я была невероятно тронута тем, что он уважает мое решение", - вспомнила женщина.

Уже на следующий день начался карантин, все закрыли и шансов встретиться в течение целых 6 месяцев у влюбленных не было. Они много говорили, обсуждали фильмы и телесериалы, о том, что делали своими руками, пока не могли ходить на работу, а еще о своих семьях и друзьях, о надеждах на будущее.

Во время первого свидания они бродили в лондонском музее Виктории и Альберта, держались за руки и смеялись. На втором свидании Мартин подарил Саре букет красных, оранжевых и розовых роз. Потом они стали ходить в кино. И через некоторое время из-за карантина снова расстались.

Первый поцелуй случился только в 2021 году, когда они разбирали хлам на чердаке родителей Сары.

"Он знал, что мне нужно действовать очень медленно, и после этого у нас было много интимных моментов, хотя мы всегда прекращали все, и не занимались сексом", - добавила Сара.

Мартину 44 года, он не очень религиозен и имел сексуальные отношения в прошлом, но никогда не был в восторге от отношений на одну ночь. Он ходил на свидания и пытался с ними установить длительную связь, но каждый раз чего-то не хватало.

А с Сарой он почувствовал сильное влечение, как физическое, так и эмоциональное, и решил ей открыться. Он влюблялся все сильнее, когда ее узнавал и узнавал ее интересы и жизнь. Даже сказал, что понял, что она стоит того, чтобы ее ждать. Его воспитывали уважать право женщины выбирать, что она будет делать со своим телом, поэтому никогда бы на нее не давил.

Со временем начались разговоры о браке и создании семьи и мама Сары заболела раком поджелудочной железы. Мартин помогал Саре ухаживать за ней и на мысли о будущем у них не было времени. Сара и ее муж Мартин (фото: Daily Mail)

Первая брачная ночь стала неудачной

В феврале 2023 года Мартин встал на одно колено и попросил выйти Сару за него замуж. Он подарил ей золотое кольцо с бриллиантами, а группа сыграла им серенады с песнями Фрэнка Синатры. Конечно Сара сказала "да" и им аплодировал весь ресторан.

Через две недели мама Сары умерла и свадьбу отложили. Только в 2024 году Сара почувствовала, что готова заняться организацией свадьбы, о которой она мечтала. В сентябре конный экипаж привез Сару в церковь, где поженились ее родители 50 лет назад. И там они с Мартином обменялись клятвами.

После праздничного приема молодожены отправились в отель Тюдоров, где должна была состояться первая брачная ночь. Но секса между ними так и не произошло.

Несмотря на медленное и ласковое внимание Мартина, проникновение оказалось невозможным, а попытки довели Сару до слез. Мартин извинялся, хотя оба не понимали, почему они не могут сделать такую замечательную, естественную и инстинктивную вещь. Как только молодожены вернулись домой, Сара пошла к врачу.

"Сначала врач подумал, что это психологические проблемы, поскольку я так долго ждала, чтобы заняться сексом, и поэтому нервничала, а мои мышцы напрягались (распространенное состояние, которое называется вагинизмом). Однако я настаивала, что проблемы физические и я искренне хочу секса со своим мужем", - рассказала Сара.

Диагноз, который встречается очень редко

Обследование показало, что у женщины редкое состояние под названием "непрозрачная девственная плева", при котором толстая мембрана полностью закрывает отверстие, в отличие от типичной девственной плевы, которая закрывает его лишь частично. Сара не знала об этой врожденной аномалии, поскольку даже не пользовалась тампонами.

От использования специального расширителя, который бы разрушил эту мембрану, женщина отказалась. Поэтому врач направил ее на специальную операцию. Получить такую услугу в государственной клинике очень трудно - ее записали в очередь только на август 2025 года, поэтому Сара решила обратиться к частному врачу.

Она волнуется и пока не знает, как будет происходить операция. Но пытается сосредоточиться на мыслях, что займется любовью со своим замечательным мужем и наконец потеряет девственность - в 45 лет. Несмотря на свой возраст женщина надеется, что они смогут иметь ребенка.