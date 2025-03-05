Закоханий хлопець витратив 27 тисяч доларів на дівчину, яка виявилася штучним інтелектом

Шахрайство з використанням штучного інтелекту стають дедалі частішими й злочинці вигадують не просто особистості, а і їх життя. І це спрацьовує, бо за допомогою штучного інтелекту шахраї отримують чималі гроші.

Про один з таких випадків розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Хлопець на ім'я Лю з Шанхаю познайомився в інтернеті з дівчиною, з якою в нього зав'язався бурхливий роман. За декілька місяців він витратив на цю дівчину 27 000 доларів (майже 200 000 китайських юанів).

Він був впевнений, що допомагає коханій здійснити її мрію - відкрити власний бізнес і оплачує медичні рахунки її важкохворого родича.

Лю отримував відео від коханої, як вона гуляє вулицями та займається різними справами, а ще - медичні документи, які підтверджували діагнози та лікування родичів. Тому у нього не було сумнівів, що дівчина абсолютно реальна. Хлопець закохався у дівчину, яку згенерував ШІ (фото: dailystar.co.uk)

Проте з'ясувалося, що ніякої дівчини насправді не існує, і вона - це штучний інтелект. А усі документи, зокрема посвідчення особи, сімейні медичні картки та квитанції були виготовлені шахраями.

За декілька місяців Лю почав підозрювати, що щось не так і почав наполягати на реальній зустрічі. І після того, як зустріч не відбулася, він звернувся до поліції. Лю декілька місяців був впевнений, що спілкується з реальною дівчиною (фото: dailystar.co.uk)

Розслідування з'ясувало, що з хлопцем працювала ціла банда, яка надсилала відео та фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту шляхом комбінування кількох фотографій.

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