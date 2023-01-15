На цій олії краще не смажити. Поширена помилка багатьох з нас

Соняшникова і кукурудзяна олія

Багато хто впевнений, що соняшникова олія – ​​це кращий варіант для приготування їжі, оскільки вона є, дешевою, практично не має запаху і не містить в складі холестерину.

Як пише Fitnesscity, рафінована соняшникова олія є однією з найбільш некорисних для обміну речовин людини й більшість дієтологів рекомендують від неї відмовитися.

Причина цієї шкоди - надзвичайно високий вміст в соняшниковій олії жирів Омега-6. Ці жири, на відміну від Омега-3 (риб’ячий жир) або Омега-9 (оливкова олія), необхідні організму лише в украй невеликих кількостях. При цьому будь-які види соняшникової олії (включаючи нерафіновану) приблизно на 60-80% складаються саме з жирів Омега-6.

Власне, шкідливі не самі Омега-6, а виключно їх вживання у великих кількостях. Саме тому варто обмежити вживання соняшникової олії.

Те ж саме експерти кажуть і про кукурудзяну олію. На жаль, саме ці олії широко використовуються не тільки в напівфабрикатах і фастфуді (саме на них смажать гамбургери та картоплю фрі), але і в більшості звичайних ресторанів.

Чи підходить оливкова олія для смаження?

Безпечною альтернативою шкідливій соняшниковій олії найчастіше стає оливкова. Ця олія переважно складається з мононасичених жирних кислот Омега-9, нейтральних для здоров’я.

І хоча при нагріванні оливкової олії антиоксиданти, що містяться в ній частково втрачають свої властивості, ніяких шкідливих елементів в складі все-таки не з’являється. Іншими словами, оливкова олія безпечна як для приготування їжі, так і для регулярного вживання в розумних кількостях.

Цікаво, що для щоденного смаження нам зовсім не потрібна дорога оливкова олія холодного віджиму – вона підходить скоріше для додавання в салати. Для приготування звичайної їжі ви цілком можете використовувати рафіновану оливкову олію.

Кокосова олія

Ще одним хорошим варіантом для приготування їжі є кокосова олія. Вона відмінно переносить високі температури, володіючи приємним смаком і унікальним профілем жирних кислот у своєму складі.

По суті, кокосова олія є рослинної версією насичених тваринних жирів, проте вона не містить в складі холестерину.

Пам'ятайте про точку димлення

Як кажуть експерти Well+Good, перш ніж смажити на будь-якій олії варто дізнатися більше про точку димлення – температуру, за якої олія починає диміти.

Цей процес не тільки погіршує смак їжі, але й призводить до утворення вільних радикалів, які руйнують клітини та сприяють розвитку захворювань.

Чим нижча точка димлення, тим більш непридатна олія для термічної обробки.

Точки димлення різних олій:

Олія авокадо: 271°С;

Кукурудзяна олія: рафінована – 230-238°C; нерафінована – 178°C;

Оливкова олія: рафінована – 199-243°C; віджим virgin – 210°C; віджим extra virgin – 160-190 °C.

Соняшникова олія: рафінована – 232°C; нерафінована – 107°C.

Кунжутна олія: 210°С;

Кокосова олія: рафінована – 200°C; нерафінована – 177°C;

Лляна олія: нерафінована – 107°C.

Коли олія досягає точки димлення, молекули починають руйнуватися. Це означає, що ви отримуєте менш якісний смак та меншу кількість поживних речовин.