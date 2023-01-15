Що додати у вінегрет для вибухового смаку: один інгредієнт міняє все

Вінегрет стане значно смачнішим, якщо додати до нього цікавий складник, що може сильно вплинути на смак зимового салату.

Як урізноманітнити страву - читайте нижче в матеріалі Styler.

Експериментуйте з вінегретом

Звична заправка для вінегрету - рослинна олія. Найчастіше овочі поливають саме соняшниковою олією. Любителі вишуканого смаку експериментують з оливковою чи кунжутною олією.

Але така заправка може показатися вам прісною, якщо ви любите більш насичені смаки.

Дехто експериментує з майонезом, але шеф-кухарі називають таку заправку однією з найневдаліших.

Деякі кухарі заправляють страву натуральним йогуртом. Так вінегрет буде здоровішим, але це також заправка - на любителя.

Суперінгредієнт, який міняє смак

Цей цікавіший варіант точно сподобається любителям злегка гострих страв.

Чверть склянки олії змішати із гірчицею чи її зернами. На стандартний обсяг салату достатньо чайної ложки приправи. А для особливого аромату можна додати трохи гірчичної олії або меду (1 ст. л.).

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