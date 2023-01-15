На этом масле лучше не жарить. Распространенная ошибка многих из нас

Растительные масла чаще всего используются для приготовления жареной пищи, но не все они одинаково полезны. Так на каком масле лучше не жарить, а какое подходит для такого способа готовки?
Об этом читайте ниже в нашем материале Styler.
Многие уверены, что подсолнечное масло – это лучший вариант для приготовления пищи, поскольку оно является дешевым, практически не имеет запаха и не содержит в составе холестерина.
Как пишет Fitnesscity, рафинированное подсолнечное масло является одним из самых бесполезных для обмена веществ человека и большинство диетологов рекомендуют от него отказаться.
Причина этого вреда – чрезвычайно высокое содержание в подсолнечном масле жиров Омега-6. Эти жиры, в отличие от Омега-3 (рыбий жир) или Омега-9 (оливковое масло), необходимы организму только в крайне небольших количествах. При этом любые виды подсолнечного масла (включая нерафинированное) примерно на 60-80% состоят именно из жиров Омега-6.
Собственно, вредны не сами Омега-6, а исключительно их употребление в больших количествах. Именно поэтому следует ограничить употребление подсолнечного масла.
То же эксперты говорят и о кукурузном масле. К сожалению, именно эти масла широко используются не только в полуфабрикатах и фастфуде (именно на них жарят гамбургеры и картофель фри), но и в большинстве ресторанов.
Безопасной альтернативой вредному подсолнечному маслу чаще всего становится оливковое. Это масло в основном состоит из мононасыщенных жирных кислот Омега-9, нейтральных для здоровья.
И хотя при нагревании оливкового масла содержащиеся в нем антиоксиданты частично теряют свои свойства, никаких вредных элементов в составе все-таки не появляется. Другими словами, оливковое масло безопасно как для приготовления пищи, так и для регулярного употребления в разумных количествах.
Интересно, что для ежедневной жарки нам совсем не нужно дорогое оливковое масло холодного отжима – оно подходит скорее для добавления в салаты. Для приготовления обыкновенной пищи вы вполне можете использовать рафинированное оливковое масло.
Еще одним хорошим вариантом для приготовления пищи является кокосовое масло. Оно отлично переносит высокие температуры, обладая приятным вкусом и уникальным профилем жирных кислот в своем составе.
На самом деле, кокосовое масло является растительной версией насыщенных животных жиров, но оно не содержит в составе холестерина.
Как говорят эксперты Well+Good, прежде чем жарить на любом масле стоит узнать больше о точке дымления – температуре, при которой масло начинает дымиться.
Этот процесс не только ухудшает вкус пищи, но и приводит к образованию свободных радикалов, разрушающих клетки и способствующих развитию заболеваний.
Чем ниже точка дымления, тем непригоднее масло для термической обработки.
Когда масло достигает точки дымления, молекулы начинают разрушаться. Это означает, что вы получаете менее качественный вкус и меньшее количество питательных веществ.
Раньше мы писали, как отличить хорошее оливковое масло от подделки.
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