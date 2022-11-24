Цитрусова, цибулева та бананова вода для кімнатних рослин: робимо безкоштовне добриво

Добриво для кімнатних рослин можна зробити з відходів від цибулі, бананів чи цитрусових, тобто тих речей, які ми зазвичай відправляємо у смітник. Для вас це безкоштовно, а рослини скажуть велике "спасибі".
Як зробити таке добриво - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Для приготування добрива потрібно взяти одну склянку лушпиння цибулі та заварити 2 літрами гарячої води, прокип'ятити на повільному вогні 5 хвилин, накривши кришкою.
Два рази на тиждень потрібно поливати та обприскувати рослини цим диво-відваром. Це зміцнить та захистить рослини від шкідників та хвороб.
Треба пам'ятати, що добриво з лушпиння не варто використовувати для кактусів, фікусів, а також сукулентів, таких, зокрема, як товстянка.
Візьміть шкірку від одного банана, дрібно поріжте. Складіть в літрову банку і залийте водою кімнатної температури.
Поставте в холодильник на 1-2 тижні. Потім відцідіть рештки шкірки від рідини. Час від часу поливайте цим добривом рослини.
Рештки добрива зберігайте в прохолодному місці. Не лякайтеся, воно стане чорного кольору.
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