Цитрусова, цибулева та бананова вода для кімнатних рослин: робимо безкоштовне добриво

Як приготувати "цитрусову воду"

Подрібніть цедру цитрусових (лимони, мандарини, апельсини тощо).

Наповніть шкірками літрову банку на одну третину. Залийте окропом.

Відвар настоюємо добу. Потім цедру проціджуємо, в банку доливаємо води і зрошуємо рослини.

Не тільки лимонна вода допоможе вашим рослинам

"Цибулева вода"

Для приготування добрива потрібно взяти одну склянку лушпиння цибулі та заварити 2 літрами гарячої води, прокип'ятити на повільному вогні 5 хвилин, накривши кришкою.

Два рази на тиждень потрібно поливати та обприскувати рослини цим диво-відваром. Це зміцнить та захистить рослини від шкідників та хвороб.

Треба пам'ятати, що добриво з лушпиння не варто використовувати для кактусів, фікусів, а також сукулентів, таких, зокрема, як товстянка.

"Бананова вода"

Візьміть шкірку від одного банана, дрібно поріжте. Складіть в літрову банку і залийте водою кімнатної температури.

Поставте в холодильник на 1-2 тижні. Потім відцідіть рештки шкірки від рідини. Час від часу поливайте цим добривом рослини.

Рештки добрива зберігайте в прохолодному місці. Не лякайтеся, воно стане чорного кольору.