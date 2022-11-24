Цитрусовая, луковая и банановая вода для комнатных растений: делаем бесплатное удобрение

Удобрение для комнатных растений можно сделать из отходов от лука, бананов или цитрусовых, то есть тех вещей, которые мы обычно отправляем в мусорку. Для вас это бесплатно, а растения скажут большое "спасибо".
Как сделать такое удобрение – смотрите ниже в материале Styler.
Для приготовления удобрения нужно взять один стакан луковой шелухи и заварить 2 литрами горячей воды, прокипятить на медленном огне 5 минут, накрыв крышкой.
Два раза в неделю нужно поливать и опрыскивать растения этим чудо-отваром. Это укрепит и оградит растения от вредителей и болезней.
Надо помнить, что удобрение из шелухи не следует использовать для кактусов, фикусов, а также суккулентов, таких, в частности, как толстянка.
Возьмите кожуру от одного банана, мелко порежьте. Сложите в литровую банку и залейте водой комнатной температуры.
Поставьте в холодильник на 1-2 недели. Затем отцедите остатки кожуры от жидкости. Время от времени поливайте этим удобрением растения.
Остатки удобрения храните в прохладном месте. Не бойтесь, оно станет черного цвета.
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