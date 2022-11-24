Цитрусовая, луковая и банановая вода для комнатных растений: делаем бесплатное удобрение

Как приготовить "цитрусовую воду"

Измельчите цедру цитрусовых (лимоны, мандарины, апельсины и т. п.).

Наполните шкурками литровую банку на одну треть. Залейте крутым кипятком.

Отвар настаиваем день. Затем цедру процеживаем, в банку доливаем воды и орошаем растения.

Не только лимонная вода поможет вашим растениям

"Луковая вода"

Для приготовления удобрения нужно взять один стакан луковой шелухи и заварить 2 литрами горячей воды, прокипятить на медленном огне 5 минут, накрыв крышкой.

Два раза в неделю нужно поливать и опрыскивать растения этим чудо-отваром. Это укрепит и оградит растения от вредителей и болезней.

Надо помнить, что удобрение из шелухи не следует использовать для кактусов, фикусов, а также суккулентов, таких, в частности, как толстянка.

"Банановая вода"

Возьмите кожуру от одного банана, мелко порежьте. Сложите в литровую банку и залейте водой комнатной температуры.

Поставьте в холодильник на 1-2 недели. Затем отцедите остатки кожуры от жидкости. Время от времени поливайте этим удобрением растения.

Остатки удобрения храните в прохладном месте. Не бойтесь, оно станет черного цвета.