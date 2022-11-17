"Цинізм не має меж": у Маріуполі окупанти змусять дітей шити одяг для військових РФ

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вирішили змусити дітей шити військовий одяг для окупантів. Це попри те, що самі місцеві мешканці зараз замерзають без опалення та в деяких будинках досі немає води.

Про це повідомили на сторінці Маріупольської міської ради в Telegram .

Зокрема, загарбники вирішили запровадити акцію, яку назвали "Тепла Zабота".

Однак, вона направлена зовсім не на підтримку мирних жителів, які замерзають у місті. Основна її мета - шиття одягу для російських військових. Тобто для тих, хто кожного дня жорстоко обстрілює українські міста та вбиває мирне населення.

Згідно з наказом, який видали окупанти, до акції збирають долучити викладачів та вихованців закладів культури.

"Тож наших дітей змусять шити одяг російським вбивцям та окупантам. І це в той час, коли самі діти та їх батьки замерзають у будинках без вікон та опалення, пишучи крейдою: "Допоможіть! Замерзаємо!" Цинізм "руського миру" не має меж", - написали у міськраді.

У Маріуполі росіяни змусять дітей шити військовий одяг для окупантів (t.me/mariupolrada)