"Цинизм не имеет предела": в Мариуполе оккупанты заставят детей шить одежду для военных РФ

Во временно оккупированном Мариуполе россияне решили заставить детей шить военную одежду для оккупантов. Это несмотря на то, что сами местные жители сейчас замерзают без отопления и в некоторых домах до сих пор нет воды.

Об этом сообщили на странице Мариупольского городского совета в Telegra m .

В частности, захватчики решили ввести акцию, которую назвали "Теплая Zабота".

Однако она направлена совсем не в поддержку замерзающих в городе мирных жителей. Основная ее цель - шитье одежды для русских военных. То есть, для тех, кто каждый день жестоко обстреливает украинские города и убивает мирное население.

Согласно приказу, который издали оккупанты, к акции собирают приобщить преподавателей и воспитанников заведений культуры.

"Итак, наших детей заставят шить одежду русским убийцам и оккупантам. И это в то время, когда сами дети и их родители замерзают в домах без окон и отопления, пишу мелом: "Помогите! Замерзаем! "Цинизм "русского мира" не имеет предела", - написали в горсовете.

В Мариуполе россияне заставят детей шить военную одежду для оккупантов (t.me/mariupolrada)