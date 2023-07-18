Ціни виросли на 75%. Скільки зараз коштує нерухомість на заході України (фото)

Що сталося на ринку після 24 лютого 2022

Наразі експерти виділяють шість лідерів за попитом на нерухомість: Івано-Франківська, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька області та Львів. Крім можливості орендувати квартиру, відкритий також і ринок продажу в ЖК.

Очолює цю шістку Закарпаття та Ужгород, зокрема. Сьогодні в регіоні реалізовують понад 98% об'єктів нерухомості. Такими цифрами ділиться директорка з розвитку бізнесу на одній із платформ про нерухомість Олена Унаньян.

"Ужгород входить до трійки регіонів з найбільшим зростанням середньої мінімальної ціни за квадратний метр у новобудовах: з початку воєнної агресії вона збільшилася на 75% у гривні. За цим показником лідирує Львів, де середня мінімальна ціна зросла на 79%, а на другому місці - Івано-Франківськ із приростом у 78%", - підкреслила вона. ﻿

До того ж зростає попит саме на Ужгород, адже все більше шукачів хочуть стати власниками житла саме там.

Скільки зараз коштує оренда квартири в західних областях

У Львові можна винайняти однокімнатне помешкання в середньому за 15 000 гривень. Такі квартири зазвичай мають розвинену інфраструктуру навколо та комфортний інтер'єр. Разом із тим на сайтах з оголошеннями можна знайти непогані варіанти за нижчі ціни.

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Стосовно Івано-Франківська, то тут середня вартість знижується до 10 000 гривень за однокімнатну квартиру та може змінюватися залежно від розташування, ремонту тощо.

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У Тернополі наразі оренда квартири коливається в межах 7 000 гривень. Є також варіанти від 10 000, але вони розташовані прямісінько в центрі міста, тому підвищення є виправданим.

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Чернівці демонструють середню ціну розміром 9 000 гривень за однокімнатні квартири.

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А в Ужгороді ціни не відстають від львівських і навіть дещо перевищують. Так, однокімнатну квартиру на Закарпатті можна винайняти приблизно за 15 500 гривень на місяць.

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Водночас експерти також зазначають, що для того, аби утримувати високий рівень попиту на нерухомість, в Україні варто розвивати іпотечну систему придбання житла. Інакше будівельні фірми будуть створювати проєкти, а українці просто не матимуть змоги інвестувати гроші в будівництво.