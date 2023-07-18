Цены выросли на 75%. Сколько сейчас стоит недвижимость на западе Украины (фото)

Что произошло на рынке после 24 февраля 2022

Сейчас эксперты выделяют шесть лидеров по спросу на недвижимость: Ивано-Франковская, Тернопольская, Черкасская, Черновицкая области и Львов. Помимо возможности арендовать квартиру, открыт также и рынок продаж в ЖК.

Возглавляет эту шестерку Закарпатье и Ужгород, в частности. Сегодня в регионе реализуется более 98% объектов недвижимости. Такими цифрами делится директор по развитию бизнеса на одной из платформ о недвижимости Елена Унаньян.

"Ужгород входит в тройку регионов с наибольшим ростом средней минимальной цены за квадратный метр в новостройках: с начала военной агрессии она увеличилась на 75% в гривне. По этому показателю лидирует Львов, где средняя минимальная цена выросла на 79%, а на втором месте - Ивано-Франковск с приростом 78%", - подчеркнула она.﻿

К тому же, растет спрос именно на Ужгород, ведь все больше соискателей хотят стать владельцами жилья именно там.

Сколько сейчас стоит аренда квартиры в западных областях

Во Львове можно снять однокомнатную квартиру в среднем за 15 000 гривен. У таких квартир обычно развитая инфраструктура вокруг и комфортный интерьер. Вместе с тем на сайтах с объявлениями можно найти неплохие варианты по более низким ценам.

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Что касается Ивано-Франковска, то средняя стоимость снижается до 10 000 гривен за однокомнатную квартиру и может меняться в зависимости от расположения, ремонта и т. д.

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В Тернополе аренда квартиры колеблется в пределах 7 000 гривен. Есть также варианты от 10 000, но они расположены прямо в центре города, поэтому повышение оправдано.

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Черновцы демонстрируют среднюю цену в размере 9 000 гривен за однокомнатные квартиры.

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А в Ужгороде цены не отстают от львовских и даже немного превышают. Так, однокомнатную квартиру в Закарпатье можно снять примерно за 15 500 гривен в месяц.

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В то же время эксперты также отмечают, что, для того чтобы удерживать высокий уровень спроса на недвижимость, в Украине следует развивать ипотечную систему приобретения жилья. Иначе строительные фирмы будут создавать проекты, а у украинцев просто не будет возможности инвестировать деньги в строительство.