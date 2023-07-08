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Стало відомо, що буде з цінами на оренду квартир в Києві: прогноз на серпень

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Київ, Субота 08 липня 2023 10:00
Стало відомо, що буде з цінами на оренду квартир в Києві: прогноз на серпень Ціни на оренду квартир в Києві зростуть (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В серпні 2023 вартість оренди квартир в Києві збільшиться. Але ціни не перевищать показників "довоєнних" часів.

За скільки в столиці можна буде винаймати квартиру і що буде з ринком нерухомості в серпні в цілому - читайте в матеріалі Styler.

Що буде з цінами на оренду квартир

Аналітики ресурсу Bird наголошують, що серпень - традиційно високий сезон. Попит на оренду зростає через наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовку до школи, садочку, зміну місця проживання ближче до навчального закладу тощо. Ціна відповідно йде догори теж.

Так, у 2021 році попит в серпні, в порівнянні з липнем, збільшився в середньому на 18%, у 2022 попри війну - на 16%. Поступове зростання попиту на оренду вже сьогодні свідчить про те, що 2023 рік не буде виключенням.

Як наслідок, медіана ціни на оренду квартир в серпні 2021 року збільшилася на 6%, а у 2022 на 10%. Не має сумнівів, вартість оренди піде вгору і цього сезону. Тож якщо ви планували переїжджати, можливо варто це зробити вже зараз, або ближче до кінця осені.

Варто зазначити, що з середини травня вартість оренди в Києві в порівнянні з минулим роком стала більше, але вона все ще не на довоєнному рівні. А попит у 2023 році, хоч і зростає, але є найменшим за останні три роки.

  • 1-кімнатні - 9 500 грн (на 14% менше, ніж у 2021 році)
  • 2-кімнатні - 14 000 грн (на 22% менше, ніж у 2021 році)
  • 3-кімнатні - 24 000 грн (на 33% менше, ніж у 2021 році)

За даними ресурсу DIM.RIA, середня вартість оренди однокімнатної квартири найнижча у Деснянському та Святошинському районах.

Разом з тим, у Києві спостерігається на 48% менше пропозицій щодо оренди житла, ніж минулого року…

Загалом же, стверджують експерти, ринок нерухомості в Києві оживає.

"Він поступово відновлюється, повертається до сезонності, а разом за ним очікується і позитивні зміни на ринку продажів квартир, в першу чергу в західних областях, де вже прослідковуються подібні тенденції", - вважають аналітики.

Стало відомо, що буде з цінами на оренду квартир в Києві: прогноз на серпеньСтало відомо, що буде з цінами на оренду квартир в Києві: прогноз на серпеньСтало відомо, що буде з цінами на оренду квартир в Києві: прогноз на серпеньІнфографіка (www.lungroup.notion.site)

Читайте також про те, у якому районі Києва найдорожче житло.

Раніше ми розповідали про те, що обов'язково має бути у договорі про оренду квартири.

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