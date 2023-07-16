Як виглядає найдорожча квартира в царському будинку на Хрещатику

Як виглядає найдорожча квартира для оренди (колаж Styler)

Довготривала оренда квартири може стати у нагоді не лише звичайним українцям, але й заможнім туристам, першим особам іноземних посольств чи представництв.

Одну з найдорожчих квартир, яку здають у довготривалу оренду в самісінькому серці столиці, оглянемо нижче в матеріалі Styler.

Розташування 5-кімнатна квартира під оренду розміщена на другому з шести поверхів старовинного царського будинку в центрі Києва за адресою: вул. Архітектора Городецького, 11. У кількох хвилинах пішки - станції метро Хрещатик і Майдан Незалежності, а також зупинки наземного транспорту. Поруч - прекрасна інфраструктура. Неподалік будинку є школи, аптеки, сквери, банки, магазини, кінотеатри, театри, кафе та ресторани. Життя в центрі Києва дуже дороге (фото: dom.ria.com) Чим квартира цікава Будинок - цегляний. Під'їзд було нещодавно відремонтовано, є ліфт. Сама квартира - також щойно після ремонту. Загальна площа помешкання - 318, 8 кв.м. Житлова - 200 кв.м. Воно складається з: величезної вітальні з двома балконами

кабінету

гостьового санвузла

головної спальні (з власними вбиральнею та ванною кімнатою)

двох гостьових спалень (з власними санвузлами)

кухні (50 кв. м) з виходом на терасу

тераси (40 кв. м) Ця квартира - ідеальна, але й коштує чимало (dom.ria.com) Вартість Довготривала оренда квартири, згідно з оголошенням, коштуватиме майбутнім господарям 468 165 грн на місяць (близько 12 500 тисяч доларів). Окремо сплачувати доведеться комунальні витрати (за лічильниками) та централізоване опалення.