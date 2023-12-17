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Цены доходят до 100 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские монеты

Воскресенье 17 декабря 2023 19:00
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Цены доходят до 100 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские монеты Как выглядят самые дорогие монеты Украины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Многие не воспринимают монеты за деньги, ведь в большинстве случаев за них ничего не купишь. Но некоторые копейки могут быть действительно ценными и стоить у коллекционеров десятки тысяч гривен. Именно о таких монетах и сегодня идет речь.

О том, как выглядят самые дорогие монеты Украины, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Violity в Instagram.

Как выглядят самые дорогие монеты Украины

"Именно время присмотрится к неходовой мелочи в своих копилках, ведь старые монеты могут стоить тысячи. О копейках первых лет восстановления Независимости, что продаются за баснословные деньги, ходят легенды. Можем вас заверить - все это правда", - пишут эксперты.

Они отмечают, что в категории "Монеты Украины. Медали и жетоны НБУ" на Violity действительно бывали торги, в результате которых за украинские копейки коллекционеры отдавали шестизначные суммы.

Напомним, среди коллекционеров ценятся монеты, тираж которых очень ограничен. В основном это так называемые пробные монеты, которые чеканились при настройке оборудования, поэтому они часто по факту бракованы. Но именно эти дефекты их делают по-настоящему дорогими.

Также добавим, что украинцы могут ценные монеты выставить на торги на разных аукционах. В частности, на Violity, Crafta, форум "Монеты ИТК". Перед тем, как выставить свою цену за монету, следует проконсультироваться с экспертом, чтобы не потерять деньги.

Цены доходят до 100 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские монетыЦены доходят до 100 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские монеты

Цены доходят до 100 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские монетыЦены доходят до 100 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские монетыЦены доходят до 100 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские монетыЦены доходят до 100 тысяч. Смотрите, как выглядят самые дорогие украинские монетыТак выглядят самые дорогие монеты Украины (фото: Instagram/Violity)

Читайте также о том, как выглядит 1 гривна, которая стоит десятки тысяч.

Раньше мы показывали, как выглядит 1 гривна, за которую коллекционеры готовы отдать 4 тысячи долларов.

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