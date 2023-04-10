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Ціни різко впадуть. Названо місяць, коли в Україні подешевшає цибуля

Фото: Ціни на цибулю в Україні скоро впадуть (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на цибулю в Україні цього року побила рекорди, вона ніколи ще стільки не коштувала. Але незабаром вартість цього овоча впаде.

Про те, чому і коли це станеться, розповіла представник нідерландської компанії з вирощування часнику та цибулі Gourmet Юліанна Мусса виданню Agro Portal.

Чому цибуля подешевшає

Річ у тому, що у західних областях України почали вирощувати цей овоч, хоча раніше цього не робили.

Ринок добрив також стабілізувався і не виникає підвищення цін. Також не було дефіциту із посадковим матеріалом, фермери могли отримати посівний матеріал як українського виробництва, так і іноземного.

Також експерт повідомила, що найпопулярнішими сортами цибулі для вирощування в Україні є Радар Ф1, Шекспір, Штутгарт, Сеншуй, Еллан. Також Асоціація виробників часнику реалізує для виробників насіннєвий матеріал цибулю-шалот нідерландської селекції.

Коли ціна на цибулю впаде

Стабілізація вартості ходового овочу очікується вже навесні 2023 року.

"Щодо ціни на цибулю, то вона зменшиться, коли почнуть збирати новий урожай, а це вже через місяць. Тому вже цієї весни можна очікувати, що ціни на цибулю впадуть, і ринок стабілізується. Звичайно, цибуля не може коштувати, як торік. , але й не досягне такої пікової позначки, як цього року” – прогнозує Юліанна Мусса.

Раніше ми повідомляли, що буде далі з цінами на овочі, і чи "світить" дефіцит.

Також ми писали, чи зміняться ціни на гречку в Україні.

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Ціни на продуктилук