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Цены резко упадут. Назван месяц, когда в Украине подешевеет лук

Фото: Цены на лук в Украине скоро упадут (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена на репчатый лук в Украине в этом году побила рекорды, он никогда еще столько не стоил. Но вскоре стоимость этого овоща упадет.

О том, почему и когда это произойдет, рассказала представитель нидерландской компании по выращиванию чеснока и лука Gourmet Юлианна Мусса изданию Agro Portal.

Почему лук подешевеет

Дело в том, что в западных областях Украины начали выращивать этот овощ, хотя раньше этого не делали.

Рынок удобрений также стабилизировался и уже не возникает повышения цен. Также не было дефицита с посадочным материалом, фермеры могли получить посевной материал как украинского производства, так и иностранного.

Также эксперт сообщила, что самыми популярными сортами лука для выращивания в Украине являются Радар Ф1, Шекспир, Штутгарт, Сеншуй, Эллан. Также Ассоциация производителей чеснока реализует для производителей семенной материал лук-шалот нидерландской селекции.

Когда цена на лук упадет

Стабилизация стоимости ходового овоща ожидается уже весной 2023 года.

"Относительно цены на лук, то она уменьшится, когда начнут собирать новый урожай, а это уже через месяц. Поэтому уже этой весной можно ожидать, что цены на лук упадут, и рынок стабилизируется. Конечно, лук не может стоить, как в прошлом году, но и не достигнет такой пиковой отметки, как в этом году" - прогнозирует Юлианна Мусса.

Ранее мы сообщали, что будет дальше с ценами на овощи, и "светит ли" дефицит.

Также мы писали, изменятся ли цены на гречку в Украине.

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Цены на продуктылук