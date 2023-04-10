Цены резко упадут. Назван месяц, когда в Украине подешевеет лук

Почему лук подешевеет

Дело в том, что в западных областях Украины начали выращивать этот овощ, хотя раньше этого не делали.

Рынок удобрений также стабилизировался и уже не возникает повышения цен. Также не было дефицита с посадочным материалом, фермеры могли получить посевной материал как украинского производства, так и иностранного.

Также эксперт сообщила, что самыми популярными сортами лука для выращивания в Украине являются Радар Ф1, Шекспир, Штутгарт, Сеншуй, Эллан. Также Ассоциация производителей чеснока реализует для производителей семенной материал лук-шалот нидерландской селекции.

Когда цена на лук упадет

Стабилизация стоимости ходового овоща ожидается уже весной 2023 года.

"Относительно цены на лук, то она уменьшится, когда начнут собирать новый урожай, а это уже через месяц. Поэтому уже этой весной можно ожидать, что цены на лук упадут, и рынок стабилизируется. Конечно, лук не может стоить, как в прошлом году, но и не достигнет такой пиковой отметки, как в этом году" - прогнозирует Юлианна Мусса.