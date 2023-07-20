Тарифи на електрику в ЄС та мінімальні зарплати: як ціни відрізняються від українських
Тариф на електроенергію в Україні підвищили з 1 червня 2023 року. І тепер українці, які використовують менше ніж 250 кВт-год на місяць, платять за тарифом 2,64 гривні/кВт-годину. Це майже вдвічі більше, ніж було до 1 червня – 1,44 гривні/кВт-година. У середньому суми у платіжках у населення зросли на 200-250 гривень на місяць.
В уряді стверджують, що поки що планів на нове підвищення тарифу немає і весь наступний опалювальний сезон вдасться пройти з чинним.
Styler поцікавився, які зараз тарифи на електроенергію в країнах Європи і як це поєднується із мінімальними заробітними платами. Докладніше - читайте у матеріалі нижче.
У ЄС тарифи справді вищі
Заступник глави офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю для LB.ua нещодавно сказав, що тарифи на електроенергію для населення в Україні до підвищення були найнижчими у Європі.
"Таких тарифів немає в жодній країні, напевно, світу. Не те що Європи. Ми аналізували: навіть у ворога тариф удвічі вищий, ніж був в Україні. Тому ми говоримо про приведення до якогось мінімального збалансованого за собівартістю рівня для державної генерації ". – сказав Шурма.
І це справді так – у більшості країн Європи тарифи на електроенергію значно вищі, ніж в Україні. В Україні МВт-година (1000 кВт-год) коштує близько 70 євро, а в країнах Європи - від 69 до 190 євро. Але, як кажуть, є один дуже важливий нюанс.
Які ціни на електроенергію в інших країнах світу
Найдорожча електрика:
Греція - 191 євро МВт-година
Італія - 174,44 євро МВт-година
Швейцарія - 157,46 євро МВт-година
Угорщина 148 євро МВт-година
Словаччина - 146,58 євро МВт-година
Австрія - 145,16 євро МВт-година
Середні тарифи
Румунія - 136,30 євро МВт-година
Німеччина - 135,59 євро МВт-година
Польща – 132,59 євро МВт-година
Франція - 132,28 євро МВт-година
Бельгія - 130,87 євро МВт-година
Нідерланди - 126,13 євро МВт-година
Данія - 107,57 євро МВт-година
Литва - 100,17 євро МВт-година
Найнижчі тарифи
Латвія та Естонія - 99 євро МВт-година
Норвегія - 97,09 євро МВт-година
Швеція - 80,66 євро МВт-година
Фінляндія – 78,87 євро МВт-година
Україна – близько 70 євро за МВт-година
Іспанія - 69,73 євро МВт-година
Португалія - 69,53 євро МВт-година
Варто зазначити, що Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Іспанія – країни, які широко запроваджують "зелену енергетику".
І з урахуванням споживання електроенергії у багатьох країнах (в середньому до 300-400 кВт-год на місяць) люди платять приблизно третину від зазначеної ціни - тобто від 65 до 20 євро на місяць.
Важливий нюанс – у зарплатах
Багато українців, які зараз змушені були виїхати до країн Європи, рятуючись від війни, зазначають, що рівень життя там суттєво відрізняється.
Навіть у тих країнах, де заробітні плати не дуже високі. До того ж у багатьох країнах значно вищі тарифи й на інші комунальні послуги, багато податків, дорожча оренда житла.
При цьому, в більшості країн мінімальної зарплати справді вистачить на оплату харчування, транспорт, оплату комунальних послуг, найнеобхідніший одяг.
Для прикладу: витрати на харчування з розрахунку на трьох осіб у сім'ї, у Нідерландах, Німеччині чи Іспанії становлять від 50 до 80 євро на тиждень. В Італії, Бельгії та Франції – близько 100 євро на тиждень. У Греції, Хорватії чи Литві – близько 40-60 євро на тиждень.
Найвищі мінімальні зарплати
Люксембург - 2387 євро
Німеччина - 1981 євро
Бельгія - 1955 євро
Нідерланди – 1934 євро
Ірландія - 1910 євро
Франція - 1709 євро
Іспанія - 1167 євро
Середні мінімальні зарплати
Словенія – 1304 євро
Іспанія - 1167 євро
Португалія – 887 євро
Литва – 840 євро
Мальта – 835 євро
Греція - 832 євро
Низькі мінімальні зарплати
Польща – 746 євро
Естонія - 725 євро
Чехія – 717 євро
Словаччина – 700 євро
Хорватія – 700 євро
Чехія – 655 євро
Латвія – 620 євро
Румунія - 620 євро
Угорщина - 579 євро
Болгарія – 399 євро
Україна – 168 євро
При цьому варто враховувати, що мінімальну заробітну плату отримують переважно люди без особливих навичок, студенти, біженці, люди на найпростіших вакансіях. Середня заробітна плата приблизно в 1,5-2 рази вища.
Наприклад, у Латвії середня зарплатня - 1044 євро, в Естонії - 1740 євро, в Іспанії - 2268 євро, в Італії - 2500 євро, в Нідерландах близько 3000 євро, у Німеччині - майже 4000 євро, а в Польщі - близько 1500 євро.
До речі, раніше ми писали, який зараз тариф на газ в Україні.
А ще розповідали про те, які зарплати зараз платять у країнах Європи.