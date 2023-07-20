Тарифи на електрику в ЄС та мінімальні зарплати: як ціни відрізняються від українських

В уряді стверджують , що поки що планів на нове підвищення тарифу немає і весь наступний опалювальний сезон вдасться пройти з чинним.

Тариф на електроенергію в Україні підвищили з 1 червня 2023 року. І тепер українці, які використовують менше ніж 250 кВт-год на місяць, платять за тарифом 2,64 гривні/кВт-годину. Це майже вдвічі більше, ніж було до 1 червня – 1,44 гривні/кВт-година. У середньому суми у платіжках у населення зросли на 200-250 гривень на місяць.

Styler поцікавився, які зараз тарифи на електроенергію в країнах Європи і як це поєднується із мінімальними заробітними платами. Докладніше - читайте у матеріалі нижче.

У ЄС тарифи справді вищі

Заступник глави офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю для LB.ua нещодавно сказав, що тарифи на електроенергію для населення в Україні до підвищення були найнижчими у Європі.

"Таких тарифів немає в жодній країні, напевно, світу. Не те що Європи. Ми аналізували: навіть у ворога тариф удвічі вищий, ніж був в Україні. Тому ми говоримо про приведення до якогось мінімального збалансованого за собівартістю рівня для державної генерації ". – сказав Шурма.

І це справді так – у більшості країн Європи тарифи на електроенергію значно вищі, ніж в Україні. В Україні МВт-година (1000 кВт-год) коштує близько 70 євро, а в країнах Європи - від 69 до 190 євро. Але, як кажуть, є один дуже важливий нюанс.

Які ціни на електроенергію в інших країнах світу

Найдорожча електрика:

Греція - 191 євро МВт-година

Італія - 174,44 євро МВт-година

Швейцарія - 157,46 євро МВт-година

Угорщина 148 євро МВт-година

Словаччина - 146,58 євро МВт-година

Австрія - 145,16 євро МВт-година

Середні тарифи

Румунія - 136,30 євро МВт-година

Німеччина - 135,59 євро МВт-година

Польща – 132,59 євро МВт-година

Франція - 132,28 євро МВт-година

Бельгія - 130,87 євро МВт-година

Нідерланди - 126,13 євро МВт-година

Данія - 107,57 євро МВт-година

Литва - 100,17 євро МВт-година

Найнижчі тарифи

Латвія та Естонія - 99 євро МВт-година

Норвегія - 97,09 євро МВт-година

Швеція - 80,66 євро МВт-година

Фінляндія – 78,87 євро МВт-година

Україна – близько 70 євро за МВт-година

Іспанія - 69,73 євро МВт-година

Португалія - 69,53 євро МВт-година

Варто зазначити, що Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Іспанія – країни, які широко запроваджують "зелену енергетику".

І з урахуванням споживання електроенергії у багатьох країнах (в середньому до 300-400 кВт-год на місяць) люди платять приблизно третину від зазначеної ціни - тобто від 65 до 20 євро на місяць.

Важливий нюанс – у зарплатах

Багато українців, які зараз змушені були виїхати до країн Європи, рятуючись від війни, зазначають, що рівень життя там суттєво відрізняється.

Навіть у тих країнах, де заробітні плати не дуже високі. До того ж у багатьох країнах значно вищі тарифи й на інші комунальні послуги, багато податків, дорожча оренда житла.

При цьому, в більшості країн мінімальної зарплати справді вистачить на оплату харчування, транспорт, оплату комунальних послуг, найнеобхідніший одяг.

Для прикладу: витрати на харчування з розрахунку на трьох осіб у сім'ї, у Нідерландах, Німеччині чи Іспанії становлять від 50 до 80 євро на тиждень. В Італії, Бельгії та Франції – близько 100 євро на тиждень. У Греції, Хорватії чи Литві – близько 40-60 євро на тиждень.

Найвищі мінімальні зарплати

Люксембург - 2387 євро

Німеччина - 1981 євро

Бельгія - 1955 євро

Нідерланди – 1934 євро

Ірландія - 1910 євро

Франція - 1709 євро

Іспанія - 1167 євро

Середні мінімальні зарплати

Словенія – 1304 євро

Іспанія - 1167 євро

Португалія – 887 євро

Литва – 840 євро

Мальта – 835 євро

Греція - 832 євро

Низькі мінімальні зарплати

Польща – 746 євро

Естонія - 725 євро

Чехія – 717 євро

Словаччина – 700 євро

Хорватія – 700 євро

Чехія – 655 євро

Латвія – 620 євро

Румунія - 620 євро

Угорщина - 579 євро

Болгарія – 399 євро

Україна – 168 євро

При цьому варто враховувати, що мінімальну заробітну плату отримують переважно люди без особливих навичок, студенти, біженці, люди на найпростіших вакансіях. Середня заробітна плата приблизно в 1,5-2 рази вища.

Наприклад, у Латвії середня зарплатня - 1044 євро, в Естонії - 1740 євро, в Іспанії - 2268 євро, в Італії - 2500 євро, в Нідерландах близько 3000 євро, у Німеччині - майже 4000 євро, а в Польщі - близько 1500 євро.