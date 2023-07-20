Тарифы на электричество в ЕС и минимальные зарплаты: как цены отличаются от украинских
Тариф на электроэнергию в Украине повысили с 1 июня 2023 года. И теперь украинцы, которые используют менее 250 кВт-ч в месяц, платят по тарифу 2,64 гривны/кВт-час. Это почти в два раза больше, чем было до 1 июня - 1,44 гривны/кВт-час. В среднем суммы в платежках у населения выросли на 200-250 гривен в месяц.
В правительстве утверждают, что пока планов на новое повышения тарифа нет и весь следующий отопительный сезон удастся пройти с действующим.
Styler поинтересовался, какие сейчас тарифы на электроэнергию в странах Европы и как это сочетается с минимальными заработными платами. Более подробно - читайте в материале ниже.
В ЕС тарифы действительно выше
Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма в интервью для LB.ua недавно сказал, что тарифы на электроэнергию для населения в Украине до повышения были самыми низкими в Европе.
"Таких тарифов нет ни в одной стране, наверное, мира. Не то что Европы. Мы анализировали: даже у врага тариф вдвое выше, чем был в Украине. Поэтому мы говорим о приведении к какому-то минимальному сбалансированному по себестоимости уровню для государственной генерации". - сказал Шурма.
И это действительно так - в большинстве стран Европы тарифы на электроэнергию значительно выше, чем в Украине. В Украине МВт-час (1000 кВт-час) стоит около 70 евро, а в странах Европы - от 69 до 190 евро. Но, как говорится, есть один очень важный нюанс.
Какие цены на электроэнергию в других странах мира
Самая дорогая электрика:
Греция - 191 евро МВт-час
Италия - 174,44 евро МВт-час
Швейцария - 157,46 евро МВт-час
Венгрия 148 евро МВт-час
Словакия - 146,58 евро МВт-час
Австрия - 145,16 евро МВт-час
Средние тарифы
Румыния - 136,30 евро МВт-час
Германия - 135,59 евро МВт-час
Польша - 132,59 евро МВт-час
Франция - 132,28 евро МВт-час
Бельгия - 130,87 евро МВт-час
Нидерланды - 126,13 евро МВт-час
Дания - 107,57 евро МВт-час
Литва - 100,17 евро МВт-час
Самые низкие тарифы
Латвия и Эстония - 99 евро МВт-час
Норвегия - 97,09 евро МВт-час
Швеция - 80,66 евро МВт-час
Финляндия - 78,87 евро МВт-час
Украина - около 70 евро за МВт-час
Испания - 69,73 евро МВт-час
Португалия - 69,53 евро МВт-час
Стоит отметить, что Дания, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Норвегия, Финляндия и Испания - страны, которые широко внедряют "зеленую энергетику".
И с учетом потребления электроэнергии во многих странах (в среднем до 300-400 кВт-час в месяц), люди платят приблизительно треть от указанной цены - то есть, от 65 до 20 евро в месяц.
Важный нюанс - в зарплатах
Многие украинцы, которые сейчас вынуждены были выехать в страны Европы, спасаясь от войны, отмечают, что уровень жизни там существенно отличается.
Даже в тех странах, где заработные платы не очень высокие. К тому же во многих странах значительно выше тарифы и на другие коммунальные услуги, много налогов, дороже аренда жилья.
При этом, в большинстве стран минимальной зарплаты действительно хватит на оплату питания, транспорт, оплату коммунальных услуг, самую необходимую одежду.
Для примера: расходы на питание из расчета на трех человек в семье, в Нидерландах, Германии или Испании составляют от 50 до 80 евро в неделю. В Италии, Бельгии и Франции - около 100 евро в неделю. В Греции, Хорватии или Литве - около 40-60 евро в неделю.
Самые высокие минимальные зарплаты
Люксембург - 2387 евро
Германия - 1981 евро
Бельгия - 1955 евро
Нидерланды - 1934 евро
Ирландия - 1910 евро
Франция - 1709 евро
Испания - 1167 евро
Средние минимальные зарплаты
Словения - 1304 евро
Испания - 1167 евро
Португалия - 887 евро
Литва - 840 евро
Мальта - 835 евро
Греция - 832 евро
Низкие минимальные зарплаты
Польша - 746 евро
Эстония - 725 евро
Чехия - 717 евро
Словакия - 700 евро
Хорватия - 700 евро
Чехия - 655 евро
Латвия - 620 евро
Румыния - 620 евро
Венгрия - 579 евро
Болгария - 399 евро
Украина - 168 евро
При этом стоит учитывать, что минимальную заработную плату получают преимущественно люди без особых навыков, студенты, беженцы, люди на самых простых вакансиях. Средняя заработная плата приблизительно в 1,5-2 раза выше.
К примеру, в Латвии средняя з/п - 1044 евро, в Эстонии - 1740 евро, в Испании - 2268 евро, в Италии - 2500 евро, в Нидерландах около 3000 евро, в Германии - почти 4000 евро, а в Польше - около 1500 евро.
Кстати, ранее мы писали о том, какой сейчас тариф на газ в Украине.
А еще рассказывали о том, какие зарплаты сейчас платят в странах Европы.