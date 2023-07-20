Тарифы на электричество в ЕС и минимальные зарплаты: как цены отличаются от украинских

В правительстве утверждают , что пока планов на новое повышения тарифа нет и весь следующий отопительный сезон удастся пройти с действующим.

Тариф на электроэнергию в Украине повысили с 1 июня 2023 года. И теперь украинцы, которые используют менее 250 кВт-ч в месяц, платят по тарифу 2,64 гривны/кВт-час. Это почти в два раза больше, чем было до 1 июня - 1,44 гривны/кВт-час. В среднем суммы в платежках у населения выросли на 200-250 гривен в месяц.

Styler поинтересовался, какие сейчас тарифы на электроэнергию в странах Европы и как это сочетается с минимальными заработными платами. Более подробно - читайте в материале ниже.

В ЕС тарифы действительно выше

Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма в интервью для LB.ua недавно сказал, что тарифы на электроэнергию для населения в Украине до повышения были самыми низкими в Европе.

"Таких тарифов нет ни в одной стране, наверное, мира. Не то что Европы. Мы анализировали: даже у врага тариф вдвое выше, чем был в Украине. Поэтому мы говорим о приведении к какому-то минимальному сбалансированному по себестоимости уровню для государственной генерации". - сказал Шурма.

И это действительно так - в большинстве стран Европы тарифы на электроэнергию значительно выше, чем в Украине. В Украине МВт-час (1000 кВт-час) стоит около 70 евро, а в странах Европы - от 69 до 190 евро. Но, как говорится, есть один очень важный нюанс.

Какие цены на электроэнергию в других странах мира

Самая дорогая электрика:

Греция - 191 евро МВт-час

Италия - 174,44 евро МВт-час

Швейцария - 157,46 евро МВт-час

Венгрия 148 евро МВт-час

Словакия - 146,58 евро МВт-час

Австрия - 145,16 евро МВт-час

Средние тарифы

Румыния - 136,30 евро МВт-час

Германия - 135,59 евро МВт-час

Польша - 132,59 евро МВт-час

Франция - 132,28 евро МВт-час

Бельгия - 130,87 евро МВт-час

Нидерланды - 126,13 евро МВт-час

Дания - 107,57 евро МВт-час

Литва - 100,17 евро МВт-час

Самые низкие тарифы

Латвия и Эстония - 99 евро МВт-час

Норвегия - 97,09 евро МВт-час

Швеция - 80,66 евро МВт-час

Финляндия - 78,87 евро МВт-час

Украина - около 70 евро за МВт-час

Испания - 69,73 евро МВт-час

Португалия - 69,53 евро МВт-час

Стоит отметить, что Дания, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Норвегия, Финляндия и Испания - страны, которые широко внедряют "зеленую энергетику".

И с учетом потребления электроэнергии во многих странах (в среднем до 300-400 кВт-час в месяц), люди платят приблизительно треть от указанной цены - то есть, от 65 до 20 евро в месяц.

Важный нюанс - в зарплатах

Многие украинцы, которые сейчас вынуждены были выехать в страны Европы, спасаясь от войны, отмечают, что уровень жизни там существенно отличается.

Даже в тех странах, где заработные платы не очень высокие. К тому же во многих странах значительно выше тарифы и на другие коммунальные услуги, много налогов, дороже аренда жилья.

При этом, в большинстве стран минимальной зарплаты действительно хватит на оплату питания, транспорт, оплату коммунальных услуг, самую необходимую одежду.

Для примера: расходы на питание из расчета на трех человек в семье, в Нидерландах, Германии или Испании составляют от 50 до 80 евро в неделю. В Италии, Бельгии и Франции - около 100 евро в неделю. В Греции, Хорватии или Литве - около 40-60 евро в неделю.

Самые высокие минимальные зарплаты

Люксембург - 2387 евро

Германия - 1981 евро

Бельгия - 1955 евро

Нидерланды - 1934 евро

Ирландия - 1910 евро

Франция - 1709 евро

Испания - 1167 евро

Средние минимальные зарплаты

Словения - 1304 евро

Испания - 1167 евро

Португалия - 887 евро

Литва - 840 евро

Мальта - 835 евро

Греция - 832 евро

Низкие минимальные зарплаты

Польша - 746 евро

Эстония - 725 евро

Чехия - 717 евро

Словакия - 700 евро

Хорватия - 700 евро

Чехия - 655 евро

Латвия - 620 евро

Румыния - 620 евро

Венгрия - 579 евро

Болгария - 399 евро

Украина - 168 евро

При этом стоит учитывать, что минимальную заработную плату получают преимущественно люди без особых навыков, студенты, беженцы, люди на самых простых вакансиях. Средняя заработная плата приблизительно в 1,5-2 раза выше.

К примеру, в Латвии средняя з/п - 1044 евро, в Эстонии - 1740 евро, в Испании - 2268 евро, в Италии - 2500 евро, в Нидерландах около 3000 евро, в Германии - почти 4000 евро, а в Польше - около 1500 евро.