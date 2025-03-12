Ціна успіху. Корейські зірки, які пішли з життя при загадкових обставинах

Південнокорейський шоубізнес знову опинився під пильною увагою на тлі раптової смерті зірки K-pop Вісунг (Wheesung), якому було всього 43 роки. Виснажливий графік, високі вимоги та надмірна увага суспільства стають серйозним викликом для знаменитостей і нерідко призводять до трагедій.

Детальніше про трагічні долі корейських зірок, які загадково пішли з життя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Вісунг (Wheesung)

11 березня стало відомо про смерть K-pop співака Вісунга (Choi Whee-sung - справжнє ім'я). Чоловіка, якому було 43 роки, знайшли мертвим у його будинку. Слідів насильницької смерті виявлено не було. Поліція встановлює причину.

Як відомо, у 2021 році артист втрапив у скандал через незаконне вживання пропофолу - препарату, який іноді використовують як наркотик. Артиста засудили до умовного тюремного терміну, що затьмарило його кар'єру.

Вісунг (фото: GettyImages)

Кім Се Рон

У лютому 2025 року не стало 24-річної акторки Кім Се Рон, яка прославилася завдяки ролям у фільмах "Зовсім нове життя", "Людина з нізвідки" та "Сусід". Її знайшли мертвою вдома в Сеулі. Попередньою причиною трагедії правоохоронці вважають суїцид.

Як відомо, акторська кар'єра дівчини зазнала репутаційних проблем, коли її спіймали за кермом у нетверезому стані. Після інциденту Кім Се Рон майже на рік зникла з публічного життя, а за порушення заплатила штраф у розмірі 20 мільйонів вон (понад 13 тисяч доларів).

Кім Се Рон (Фото: wikipedia.org/User Heh Sarerrr)

Пак Бо Рам

Зірка шоу "Superstar K2" та сольна співачка Пак Бо Рам пішла з життя раптово у 30 років. Причина її смерті досі не розголошується, проте трагічна новина сколихнула музичну індустрію. Відомо, що у квітні 2024 року дівчині стало погано на приватній вечірці у свого друга. Артистку знайшли без свідомості у вбиральні.

Пак Бо Рам (фото: instagram.com ramramram2)

Гу Хара

Колишня учасниця гурту KARA, Гу Хара, скоїла самогубство у 2019 році у віці 28 років. Як відомо, артистка переживала декілька травматичних подій: судовий процес з екскоханим, який напав на неї та шантажував оприлюднити інтимні відеозаписи, переслідування з боку корейської громадськості та самогубство близької подруги, співачки Суллі. Трагедія навколо дівчат ще більше привернула увагу до проблеми ментального здоров’я в південнокорейському шоубізнесі.

Гу Хара (фото: wikipedia.org/User Luvkpop)

Сон Чже Рім

Відомий актор Сон Чже Рім, який знімався у популярних корейських драмах, помер у листопаді минулого року у віці 39 років. Обставини його смерті залишаються не до кінця з’ясованими. За даними ЗМІ, на місці події поліція знайшла передсмертну записку. Родина утрималася від того, щоб повідомляти причину трагедії.

Сон Чже Рім (фото: wikipedia.org/User Mikikooo)

Мунбін

Співак, актор, танцюрист та один із найяскравіших учасників гурту Astro пішов з життя у квітні 2023 року у віці 25 років. Його смерть приголомшила фанатів K-pop у всьому світі. Попри свою усмішку на сцені, він, як і багато інших корейських зірок, стикався з великим тиском. Причину смерті родина артиста просила не розголошувати.

Мунбін (фото: wikipedia.org/User Satsukihuffingtoon40)

Історії цих корейських зірок вкотре нагадують про важливість турботи про ментальне здоров'я та підтримки тих, хто цього потребує.

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