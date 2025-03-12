Цена успеха. Корейские звезды, которые ушли из жизни при загадочных обстоятельствах

Южнокорейский шоубизнес снова оказался под пристальным вниманием на фоне внезапной смерти звезды K-pop Висунга (Wheesung), которому было всего 43 года. Изнурительный график, высокие требования и чрезмерное внимание общества становятся серьезным вызовом для знаменитостей и нередко приводят к трагедиям.

Висунг (Wheesung)

11 марта стало известно о смерти K-pop певца Висунга (Choi Whee-sung - настоящее имя). Мужчину, которому было 43 года, нашли мертвым в его доме. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Полиция устанавливает причину.

Как известно, в 2021 году артист попал в скандал из-за незаконного употребления пропофола - препарата, который иногда используют как наркотик. Артиста приговорили к условному тюремному сроку, что омрачило его карьеру.

Висунг (фото: GettyImages)

Ким Се Рон

В феврале 2025 года не стало 24-летней актрисы Ким Се Рон, которая прославилась благодаря ролям в фильмах "Совершенно новая жизнь", "Человек из ниоткуда" и "Сосед". Ее нашли мертвой дома в Сеуле. Предварительной причиной трагедии правоохранители считают суицид.

Как известно, актерская карьера девушки испытала репутационные проблемы, когда ее поймали за рулем в нетрезвом состоянии. После инцидента Ким Се Рон почти на год исчезла из публичной жизни, а за нарушение заплатила штраф в размере 20 миллионов вон (более 13 тысяч долларов).

Ким Се Рон (Фото: wikipedia.org/User Heh Sarerrr)

Пак Бо Рам

Звезда шоу "Superstar K2" и сольная певица Пак Бо Рам ушла из жизни внезапно в 30 лет. Причина ее смерти до сих пор не разглашается, однако трагическая новость всколыхнула музыкальную индустрию. Известно, что в апреле 2024 года девушке стало плохо на частной вечеринке у своего друга. Артистку нашли без сознания в уборной.

Пак Бо Рам (фото: instagram.com ramramram2)

Гу Хара

Бывшая участница группы KARA, Гу Хара, совершила самоубийство в 2019 году в возрасте 28 лет. Как известно, артистка переживала несколько травматических событий: судебный процесс с экс-возлюбленным, который напал на нее и шантажировал обнародовать интимные видеозаписи, преследование со стороны корейской общественности и самоубийство близкой подруги, певицы Сулли. Трагедия вокруг девушек еще больше привлекла внимание к проблеме ментального здоровья в южнокорейском шоу-бизнесе.

Гу Хара (фото: wikipedia.org/User Luvkpop)

Сон Чже Рим

Известный актер Сон Чже Рим, который снимался в популярных корейских драмах, умер в ноябре прошлого года в возрасте 39 лет. Обстоятельства его смерти остаются не до конца выясненными. По данным СМИ, на месте происшествия полиция нашла предсмертную записку. Семья воздержалась от того, чтобы сообщать причину трагедии.

Сон Чжэ Рим (фото: wikipedia.org/User Mikikooo)

Мунбин

Певец, актер, танцор и один из самых ярких участников группы Astro ушел из жизни в апреле 2023 года в возрасте 25 лет. Его смерть ошеломила фанатов K-pop во всем мире. Несмотря на свою улыбку на сцене, он, как и многие другие корейские звезды, сталкивался с большим давлением. Причину смерти семья артиста просила не разглашать.

Мунбин (фото: wikipedia.org/User Satsukihuffingtoon40)

Истории этих корейских звезд в очередной раз напоминают о важности заботы о ментальном здоровье и поддержке тех, кто в этом нуждается.

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