Ціна на цей овоч в Україні побила рекорд: у 10 разів більше за старий урожай

Скільки зараз коштує молода картопля

Так, на найбільшому оптовому ринку України у Львові – "Шувар", ранню картоплю продають по 45-55 грн/кг, тоді як картопля торішнього врожаю коштує 4,5-5 грн/кг.

Молода капуста коштує 50-55 грн/кг, торішня – 38-40 грн/кг. Стара морква продається за 37-43 грн/кг. Цибуля коштує 43-44 грн/кг.

За буряки просять – 7-9 грн/кг. Часник продають за ціною 100–120 грн/кг.

Нагадаємо, що у багатьох областях України господарства вже розпочали зрізання спаржі. Сьогодні роздрібна ціна на овочі коливається в межах 300 грн/кг.

В українських супермаркетах ціна молодої картоплі стартує від 50 гривень за кілограм, а закінчується ціною 176 гривень.

Скільки зараз коштує молода картопля (Скріншот)