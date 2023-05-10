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Ціна на цей овоч в Україні побила рекорд: у 10 разів більше за старий урожай

Фото: Молода картопля в Україні подорожчала (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні стрімко подорожчала молода картопля. Її ціна побила рекорд. Так, овочі зараз коштують у 10 разів більше, ніж на картоплю торішнього врожаю. У той час, як на інші ранні овочі такого розриву цін немає.

Про це повідомляє ресурс Agrotimes.

Скільки зараз коштує молода картопля

Так, на найбільшому оптовому ринку України у Львові – "Шувар", ранню картоплю продають по 45-55 грн/кг, тоді як картопля торішнього врожаю коштує 4,5-5 грн/кг.

Молода капуста коштує 50-55 грн/кг, торішня – 38-40 грн/кг. Стара морква продається за 37-43 грн/кг. Цибуля коштує 43-44 грн/кг.

За буряки просять – 7-9 грн/кг. Часник продають за ціною 100–120 грн/кг.

Нагадаємо, що у багатьох областях України господарства вже розпочали зрізання спаржі. Сьогодні роздрібна ціна на овочі коливається в межах 300 грн/кг.

В українських супермаркетах ціна молодої картоплі стартує від 50 гривень за кілограм, а закінчується ціною 176 гривень.

Скільки зараз коштує молода картопля (Скріншот)

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