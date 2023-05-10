Цена на этот овощ в Украине побила рекорд: в 10 раз больше старого урожая

Сколько сейчас стоит молодая картошка

Так, на крупнейшем оптовом рынке Украины во Львове– "Шувар", ранний картофель продают по 45-55 грн/кг, тогда как картошка прошлогоднего урожая стоит 4,5-5 грн/кг.

Молодая капуста стоит 50-55 грн/кг, прошлогодняя – 38-40 грн/кг. Старая морковь продается по 37-43 грн/кг. Лук стоит 43-44 грн/кг.

За свеклу просят – 7-9 грн/кг. Чеснок продают по цене 100-120 грн/кг.

Напомним, что во многих областях Украины хозяйства уже приступили к срезке спаржи. На сегодняшний день розничная цена на овощ колеблется в пределах 300 грн/кг.

В украинских супермаркетах цена молодого картофеля стартует от 50 гривен за килограмм, а заканчивается ценой 176 гривен.

Сколько сейчас стоит молодая картошка (Скриншот)