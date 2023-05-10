Цена на этот овощ в Украине побила рекорд: в 10 раз больше старого урожая

В Украине стремительно подорожала молодая картошка. Ее цена побила рекорд. Так, овощ сейчас стоит в 10 раз больше, чем на картофель прошлогоднего урожая. В то время как на другие ранние овощи такого разрыва цен нет.
Об этом сообщает ресурс Agrotimes.
Так, на крупнейшем оптовом рынке Украины во Львове– "Шувар", ранний картофель продают по 45-55 грн/кг, тогда как картошка прошлогоднего урожая стоит 4,5-5 грн/кг.
Молодая капуста стоит 50-55 грн/кг, прошлогодняя – 38-40 грн/кг. Старая морковь продается по 37-43 грн/кг. Лук стоит 43-44 грн/кг.
За свеклу просят – 7-9 грн/кг. Чеснок продают по цене 100-120 грн/кг.
Напомним, что во многих областях Украины хозяйства уже приступили к срезке спаржи. На сегодняшний день розничная цена на овощ колеблется в пределах 300 грн/кг.
В украинских супермаркетах цена молодого картофеля стартует от 50 гривен за килограмм, а заканчивается ценой 176 гривен.
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