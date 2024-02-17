Цими речами в жодному разі не можна протирати екран смартфона - і ось чому

Паперові рушники

Паперові рушники зручні для протирання столів на кухні або для витирання рук, але не варто використовувати їх для очищення екрану смартфона. Подібно до серветок, вони залишають волокна на дисплеї пристрою, що може негативно позначитися на його зовнішньому вигляді. Крім того, папір навіть здатний подряпати екран, тому краще вибирати м'якіші матеріали для цієї мети.

Рідина для чищення вікон

Хоча екран смартфона виготовлений зі скла, це не означає, що його можна безпечно очистити рідиною для миття вікон. Багато гаджетів обладнано спеціальним захисним покриттям, яке може постраждати від агресивних хімічних речовин. Використання рідини з абразивними частинками може призвести до небажаних подряпин на екрані.

Інша побутова хімія

Застосування рідин для чищення туалету, кухні або кахлю не рекомендується і для смартфонів. Ці побутові засоби можуть руйнувати олеофобне покриття екрану, як попереджає навіть Apple в інструкції з догляду за своїм iPhone.

Засоби для зняття макіяжу

Багато засобів для зняття макіяжу містять агресивні хімічні речовини, наприклад спирт, які нашкодять екрану.

Джинси та футболки

Матеріали, що використовуються для виробництва одягу, часто мають грубу текстуру, особливо це стосується джинсової тканини. Протирання екрану смартфона штанами з цього матеріалу може легко спричинити появу подряпин.

Незважаючи на те, що такий спосіб часто застосовується, він не рекомендується, оскільки тканина джинсів або цупких футболок може пошкодити олеофобне покриття екрану.

Спирт

Спирт розчиняє захисне покриття дисплея, збільшуючи вразливість смартфона до подряпин. Тому, перш ніж придбати серветки або засоби для чищення гаджетів, важливо переконатися, що вони не містять спирту.

Стиснене повітря

Ваш мобільний телефон - досить крихкий пристрій, і застосування стисненого повітря для продування може пошкодити його нутрощі. Наприклад, компанія Apple забороняє використовувати цей метод для чищення iPhone, а Google рекомендує утримуватися від продування смартфонів Pixel.

Вражаючий приклад Reddit підкреслює ризики: користувач, намагаючись очистити свій OnePlus стисненим повітрям, випадково пошкодив мікрофон.

Оцет

У посібнику з догляду за гаджетами, представленому на великому порталі Android Central, рекомендується протирати корпус смартфона розведеним оцтом. Однак наполегливо не рекомендується використовувати цей розчин для чищення скляних поверхонь, таких як екран та лінзи камер. Оцет може пошкодити захисне покриття цих елементів.

Серветки, що дезінфікують

Серветки, що дезінфікують, ефективні в боротьбі з мікробами на руках, проте не рекомендується використовувати їх для протирання смартфона. Вони можуть зруйнувати захисне олеофобне та гідрофобне покриття на екрані, залишаючи мікроскопічні подряпини і навіть викликаючи корозію.

Мило

Питання викликає певні розбіжності. Google в цілому не заперечує використання звичайного мила для очищення, але підкреслює важливість уникнення влучення його всередину корпусу. Однак, при надмірному використанні можна пошкодити олеофобне покриття, тому рекомендується утриматися від ризику і бути обережним.

Перекис водню

Використання перекису водню може пошкодити поверхню пристрою - говорить Apple. Так що застосовуйте перекис за прямим призначенням - для обробки ран, а не експериментуйте на гаджетах.

Бензин

Якщо ви настільки рішучі, що використовуєте бензин для протирання телефону, можливо, важко переконати вас у зворотному. Проте рекомендується утриматися від такої практики, оскільки бензин легко руйнує пластик.