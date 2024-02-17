Этими вещами ни в коем случае нельзя протирать экран смартфона - и вот почему

Бумажные полотенца

Бумажные полотенца удобны для протирки столов на кухне или для вытирания рук, но не стоит их использовать для чистки экрана смартфона. Подобно салфеткам, они оставляют волокна на дисплее устройства, что может негативно сказаться на его внешнем виде. Кроме того, бумага даже способна поцарапать экран, поэтому лучше выбирать более мягкие материалы для этой цели.

Жидкость для чистки окон

Хотя экран смартфона выполнен из стекла, это не означает, что его можно безопасно очистить жидкостью для мойки окон. Многие гаджеты оборудованы специальным защитным покрытием, которое может пострадать от агрессивных химических веществ. Использование жидкости с абразивными частицами может привести к нежелательным царапинам на экране.

Другая бытовая химия

Применение жидкостей для чистки туалета, кухни или кафеля не рекомендуется и для смартфонов. Эти бытовые средства могут разрушать олеофобное покрытие экрана, как предупреждает даже Apple в инструкции по уходу за своими iPhone.

Средства для снятия макияжа

Многие средства для снятия макияжа содержат агрессивные химические вещества, например, спирт, которые навредят экрану.

Джинсы и футболки

Материалы, используемые для производства одежды, часто обладают грубой текстурой, особенно это касается джинсовой ткани. Протирание экрана смартфона о штаны из этого материала может легко вызвать появление царапин.

Несмотря на то, что такой способ часто применяется, он не рекомендуется, поскольку ткань джинсов или плотных футболок может повредить олеофобное покрытие экрана.

Спирт

Спирт растворяет защитное покрытие дисплея, увеличивая уязвимость смартфона к царапинам. Поэтому, прежде чем приобрести салфетки или средства для чистки гаджетов, важно удостовериться, что они не содержат спирта.

Сжатый воздух

Ваш мобильный телефон - довольно хрупкое устройство, и применение сжатого воздуха для продувки может повредить его внутренности. Например, компания Apple запрещает использовать этот метод для чистки iPhone, а Google рекомендует воздерживаться от продувки смартфонов Pixel.

Впечатляющий пример из Reddit подчеркивает риски: пользователь, пытаясь очистить свой OnePlus сжатым воздухом, случайно повредил микрофон.

Уксус

В руководстве по уходу за гаджетами, который представлен на крупном портале Android Central, рекомендуется протирать корпус смартфона разведенным уксусом. Однако настоятельно не рекомендуется использовать этот раствор для чистки стеклянных поверхностей, таких как экран и линзы камер. Уксус может повредить защитное покрытие этих элементов.

Дезинфицирующие салфетки

Дезинфицирующие салфетки эффективны в борьбе с микробами на руках, однако не рекомендуется использовать их для протирки смартфона. Они могут разрушить защитное олеофобное и гидрофобное покрытие на экране, оставляя микроскопические царапины и даже вызывая коррозию.

Мыло

Вопрос вызывает некоторые разногласия. Google в целом не возражает против использования обычного мыла для очистки, но подчеркивает важность избегания попадания его внутрь корпуса. Однако, при избыточном использовании, можно повредить олеофобное покрытие, поэтому рекомендуется воздержаться от риска и быть осторожным.

Перекись водорода

Использование перекиси водорода может повредить поверхность устройства - так говорит Apple. Так что применяйте перекись по прямому назначению - для обработки ран, а не экспериментируйте на гаджетах.

Бензин

Если вы настолько решительны, что используете бензин для протирки телефона, вероятно, трудно убедить вас в обратном. Тем не менее, рекомендуется воздержаться от такой практики, поскольку бензин легко разрушает пластик.