Як користуватися смартфоном на морозі та що робити, якщо він все ж таки розрядився

Зима - складна пора року, чию суворість на собі відчувають не лише люди, а й пристрої, якими вони користуються, зокрема смартфони. Багато користувачів вже стикалися з проблемою швидкої розрядки акумулятора в дуже холодну погоду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на медіа-компанію News Center Maine .

У сучасних смартфонах акумулятор є одним із вразливих компонентів. Більшість пристроїв оснащено літій-іонними (Li-ion) або літій-полімерними (Li-Po) батареями, які можуть швидко замерзати. При морозі батарея не втрачає заряд, але стає нездатною швидко передавати енергію.

Ще одним фактором, що впливає на роботу акумулятора, є матеріал корпусу смартфона. Від нього та товщини корпусу залежить, наскільки швидко батарея замерзне на холоді. Наприклад, корпус із тонкого алюмінію прискорює процес замерзання через високу теплопровідність металу.

У свою чергу бюджетний пластик уповільнює охолодження батареї. Скло має середню теплопровідність, але в більшості випадків смартфони з такими корпусами доповнюються алюмінієвими вставками.

Як уникнути переохолодження акумулятора

Зберігайте смартфон сухим як зовні, так і всередині

У разі сильного снігопаду краще обмежувати використання смартфона, щоб уникнути впливу зайвої вологи. Слід враховувати, що при різкій зміні температури, як зовні, так і всередині, можливе утворення конденсату, який може пошкодити навіть вологозахищені пристрої. Він може проникнути всередину плати, осісти на динаміках і т.д.

Використовуйте програми для оптимізації батареї

Щоб моніторити будь-які зміни поточної ємності та передбачуваного зносу акумулятора в умовах морозів, можна встановити на свій смартфон будь-яку програму, яка вам подобається і призначена для цього.

За допомогою таких програм завжди можна відстежити, скільки часу ще зможе працювати гаджет залежно від встановленого режиму.

Носіть смартфон у чохлі або у внутрішній кишені

Ще одним ефективним рішенням буде носити смартфон у чохлі або у внутрішній кишені верхнього одягу. Щільні чохли сприяють уповільненню теплообміну між смартфоном та холодним повітрям зовні.

Важливо, що звичайна температура акумулятора смартфона в режимі очікування становить приблизно 20-30 градусів за Цельсієм. У холодну погоду головне завдання полягає у збереженні приблизно такої самої температури пристрою якомога довше. Чим менше гаджет піддається впливу холоду, тим довше акумулятор збереже свою ємність.

Користуйтесь гарнітурою

Якщо вам доводиться багато розмовляти під час зимової прогулянки або приймати важливі дзвінки на вулиці у холод, рекомендується скористатися гарнітурою. Це дозволить вам комфортно спілкуватися та вирішувати робочі питання, не дістаючи гаджет і не наражаючи його на ризик переохолодження.

Гарнітуру можна вибрати як дротову, так і бездротову. Важливо врахувати, що бездротові навушники можуть відключитися в невідповідний момент.

Якщо смартфон раптово розрядився на морозі

Підзарядіть гаджет у метро чи громадському місці

В Україні збільшується кількість безкоштовних USB-станцій, розташованих у різних громадських місцях та станціях метро. Якщо ваш смартфон розрядився в самий невідповідний момент, тепер можна скористатися громадським місцем або транспортом, таким як метро, щоб підзарядити пристрій.

У цей період ви можете не лише зігрітися, а й збільшити заряд акумулятора вашого смартфона.

Арендувати/носити з собою павербанк

Зараз набирають популярності спеціалізовані зарядні станції, де можна взяти в оренду павербанк на кілька годин або навіть весь день.

Також відмінним варіантом буде носити павербанк із собою. Але варто пам'ятати, що він також втрачає свій заряд на холоді, і його теж краще носити в чохлі або приховати в теплій кишені.