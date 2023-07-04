Цим знакам Зодіаку загрожує фінансова прірва. Астрологи радять економити

Телець

Тельцям буде важко стримувати пориви до безглуздих покупок і витрачати без зупинки. Бажання купувати нові й нові речі може привести вас до банкрутства і фінансової прірви.

Астрологи кажуть, що скоро Всесвіт дасть їм урок, наслідки якого доведеться розгрібати ще деякий час. Щоб уникнути цього, вам треба відкласти хоч частину коштів і перед будь-якими витратами радитися з близькими.

Діви

Представники цього знаку Зодіаку можуть поплатитися за власну хитрість і відсутність терпіння. Намагайтеся дотримуватися правил і не йти на необдуманий ризик, щоб не накликати на себе ще більше проблем.

Вам радять забути про суперечки з керівництвом, як би сильно не хотілося довести свою правоту або відстояти думку. Є висока ймовірність звільнення і відповідно - фінансових проблем.

Водолій

Водолії мають прислухатися до голосу інтуїції, адже тільки він врятує вас від боргової ями. Не виключено, що навколо вас є вкрай небезпечні люди, які на все готові заради чужого добра.

Уникайте ризикованих вкладень, а в борг давайте тільки в крайніх випадках. Ваша природжена доброта і наївність може зіграти проти вас, і ви можете стати жертвою шахраїв.