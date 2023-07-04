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Этим знакам Зодиака грозит финансовая пропасть. Астрологи советуют экономить

Каким знакам Зодиака не повезет с деньгами (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, на которые свалятся финансовые проблемы в июле 2023. Кого-то могут обмануть мошенники, некоторые окажутся в шаге от увольнения, а кто-то начнет бездумно транжирить деньги.

Об этом пишет Meta.

Телец

Тельцам будет тяжело сдерживать порывы к бессмысленным покупкам и тратить без остановки. Желание покупать новые и новые вещи может привести вас к банкротству и финансовой пропасти.

Астрологи говорят, что скоро Вселенная преподнесет им урок, последствия которого придется разгребать еще некоторое время. Чтобы избежать этого, вам нужно отложить хоть часть средств и перед любыми расходами совещаться с близкими.

Девы

Представители этого знака Зодиака могут поплатиться за свою хитрость и отсутствие терпения. Старайтесь соблюдать правила и не идти на необдуманный риск, чтобы не навлечь на себя еще больше проблем.

Вам советуют забыть о спорах с руководством, как бы сильно ни хотелось доказать свою правоту или отстоять мнение. Есть высокая вероятность увольнения и соответственно - финансовых проблем.

Водолей

Водолеи должны прислушиваться к голосу интуиции, ведь только он спасет вас от долговой ямы. Не исключено, что вокруг вас крайне опасные люди, которые на все готовы ради чужого добра.

Избегайте рискованных вложений, а взаймы давайте только в крайних случаях. Ваша врожденная доброта и наивность может сыграть против вас, и вы можете стать жертвой мошенников.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака как магнит притягивают несчастья и беды.

Кроме того, читайте о недостатках всех представителей зодиакальных созвездий.

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