Ці знаки Зодіаку - справжній магніт для нещасть. У них завжди проблеми

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, яким часто так сильно не щастить, що їх навіть прозивають "магнітом" для нещасть.

Овен

На життєвому шляху Овнів часто зустрічаються багато перешкод і проблем. Часом їм складно опанувати себе і з високо піднятою головою долати їх.

Однак треба пам'ятати, що Всесвіт не посилає випробування, які Овни не в змозі здолати. В результаті у них все буде добре, але шлях до успіху буде дуже тернистим і складним.

Рак

Проблема Раків в їхній тотальній недовірливості. Оскільки всі наші думки матеріалізуються, представники цього сузір'я часто самі собі придумують проблеми, починають вірити в них, і жити так, ніби у них все погано.

Як тільки Раки позбудуться від такої риси характеру, у них все налагодиться і вони зможуть повноцінно і щасливо зажити. В іншому разі регулярних депресій Ракам не уникнути.

Водолій

Труднощі Водоліїв полягають в тому, що вони просто обожнюють робити з мухи слона. Часто вони надто драматизують події, а ще Водолії - природжені актори, яким потрібні овації.

Вони намагаються досягти уваги будь-якими способами. Ось тільки часто не розуміють, що жалість - не найкраще почуття, яке люди можуть відчувати до них. Тому часто оточуючі відвертаються від Водоліїв, залишаючи їх наодинці зі своїми проблемами і думками.