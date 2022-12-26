Цим оселедцем "під шубою" ви здивуєте всіх: оригінальна закуска до столу (відео)

Інгредієнти

Для приготування 8 закусок у вигляді оселедця "під шубою" вам знадобиться:

зелень

2 буряки

4 картоплі

сіль, перець

2 зубчики часнику

майонез або сметана

150-200 г оселедця

червона та зелена цибуля

Приготування

Для початку зваріть овочі "в мундирах". Щоб прискорити цей процес, можна поставити їх у пакеті до мікрохвильовки на максимальну потужність. Картоплі цілком вистачить десять хвилин, а буряку - 20.

Після охолодження картоплю розріжте навпіл, посоліть і поперчіть. Буряк натріть на терці, додайте спеції, майонез або сметану, зелень, часник і перемішайте.

Переходимо до короля страви - оселедця. Його потрібно почистити та розрізати на невеликі шматочки.

Тепер збираємо нашу модернізовану закуску. На половинку картоплі викладіть буряк, зверху оселедець. Посипте все зеленою цибулею, а також викладіть скибки червоної, яка додасть трохи солодкого смаку.

Страва готується максимум пів години, а гості будуть у захваті весь вечір!