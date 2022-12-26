Этой селедкой "под шубой" вы удивите всех: оригинальная закуска к столу (видео)

Ингредиенты

Для приготовления 8 закусок в виде сельди "под шубой" вам понадобится:

зелень

2 свеклы

4 картофеля

соль, перец

2 зубчика чеснока

майонез или сметана

150-200 г сельди

красный и зеленый лук

Приготовление

Для начала сварите овощи "в мундирах". Чтобы ускорить этот процесс, можно поставить их в пакет до микроволновки на максимальную мощность. Картошки вполне хватит десять минут, а свеклы - 20.

После охлаждения картофель разрежьте пополам, посолите и поперчите. Свеклу натрите на терке, добавьте специи, майонез или сметану, зелень, чеснок и перемешайте.

Переходим к королеве блюда - сельди. Ее нужно почистить и разрезать на небольшие кусочки.

Теперь собираем нашу модернизированную закуску. На половинку картофеля выложите свеклу, сверху сельдь. Посыпьте все зеленым луком, а также выложите ломтики красного, который придаст немного сладкого вкуса.

Блюдо готовится максимум пол часа, а гости будут в восторге весь вечер!