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Цим оселедцем "під шубою" ви здивуєте всіх: оригінальна закуска до столу (відео)

Новость на русском →
Понеділок 26 грудня 2022 19:31
Цим оселедцем "під шубою" ви здивуєте всіх: оригінальна закуска до столу (відео) Як оригінально подати оселелець "під шубою" (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Оселедець "під шубою" - традиційний та улюблений багатьма салат до новорічного столу. Однак часто одна й та сама страва щороку може набридати. Якщо експериментувати зі смаками не завжди буде вдалою ідеєю, то можна змінити подачу страви.

Новим баченням оселедця "під шубою" ділиться фудблогерка Валерія Велігура на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування 8 закусок у вигляді оселедця "під шубою" вам знадобиться:

  • зелень
  • 2 буряки
  • 4 картоплі
  • сіль, перець
  • 2 зубчики часнику
  • майонез або сметана
  • 150-200 г оселедця
  • червона та зелена цибуля

Приготування

Для початку зваріть овочі "в мундирах". Щоб прискорити цей процес, можна поставити їх у пакеті до мікрохвильовки на максимальну потужність. Картоплі цілком вистачить десять хвилин, а буряку - 20.

Після охолодження картоплю розріжте навпіл, посоліть і поперчіть. Буряк натріть на терці, додайте спеції, майонез або сметану, зелень, часник і перемішайте.

Переходимо до короля страви - оселедця. Його потрібно почистити та розрізати на невеликі шматочки.

Тепер збираємо нашу модернізовану закуску. На половинку картоплі викладіть буряк, зверху оселедець. Посипте все зеленою цибулею, а також викладіть скибки червоної, яка додасть трохи солодкого смаку.

Страва готується максимум пів години, а гості будуть у захваті весь вечір!

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