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Этой селедкой "под шубой" вы удивите всех: оригинальная закуска к столу (видео)

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Понедельник 26 декабря 2022 19:31
Этой селедкой "под шубой" вы удивите всех: оригинальная закуска к столу (видео) Как оригинально подать сельдь "под шубой" (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Сельдь "под шубой" - традиционный и любимый многими салат к новогоднему столу. Однако часто одно и то же блюдо каждый год может надоедать. Если экспериментировать со вкусами не всегда будет удачной идеей, можно изменить подачу блюда.

Новым видением сельди "под шубой" делится фудблогерка Валерия Велигура на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления 8 закусок в виде сельди "под шубой" вам понадобится:

  • зелень
  • 2 свеклы
  • 4 картофеля
  • соль, перец
  • 2 зубчика чеснока
  • майонез или сметана
  • 150-200 г сельди
  • красный и зеленый лук

Приготовление

Для начала сварите овощи "в мундирах". Чтобы ускорить этот процесс, можно поставить их в пакет до микроволновки на максимальную мощность. Картошки вполне хватит десять минут, а свеклы - 20.

После охлаждения картофель разрежьте пополам, посолите и поперчите. Свеклу натрите на терке, добавьте специи, майонез или сметану, зелень, чеснок и перемешайте.

Переходим к королеве блюда - сельди. Ее нужно почистить и разрезать на небольшие кусочки.

Теперь собираем нашу модернизированную закуску. На половинку картофеля выложите свеклу, сверху сельдь. Посыпьте все зеленым луком, а также выложите ломтики красного, который придаст немного сладкого вкуса.

Блюдо готовится максимум пол часа, а гости будут в восторге весь вечер!

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