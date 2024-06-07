Цілюща настоянка, яка усуне плями і зморшки на обличчі, покращить травлення і кровообіг

Квітки настурції їстівні, ними можна прикрасити торт або салат, а також можна приготувати лікувальну настоянку від проблем з травленням, застуди, паразитів або болю в суглобах.

Як це зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Strona Zdrowia.

Що треба знати про настурцію

Настурція (Tropaeolum) - рослина з сімейства настурцієвих (Tropaeolaceae), яке включає понад 80 видів з Південної та Центральної Америки. В Україні найпопулярнішою є настурція велика (Tropaeolum majas). ЇЇ вирощують як декоративний вид на балконах і в садах.

Варто знати, що настурція - це їстівна рослина. Вживати в їжу можна всі її частини (крім коренів), але особливою популярністю користуються красиві, соковито-помаранчеві квіти.

Настурція - дуже корисна рослина (фото: floristics.info)

Вони служать прикрасами для тортів, тортів, кексів та іншої випічки, а також додаються в салати, м'ясо, нарізку і сири. Квітки настурції містять 130 мг вітаміну С на 100 грамів.

Квітки рослини також є багатим джерелом бета-каротину і лютеїну. За словами лікаря Ружанського, настурція також містить глюкозинолати, тобто органічні сполуки сірки, у тому числі у формі гірчичного масла та сірчаних глікозидів, а також фітонциди, тобто речовини, які пригнічують розвиток бактерій, вірусів, грибків і найпростіших.

Однак глюкотропеолін і бензилізотіоціанати настурції дезінфікують сечовивідні шляхи і кишечник. Вони також мають протипаразитарні властивості.

Від чого допомагає настоянка настурції?

Настоянка настурції в першу чергу підтримує травну систему. Вона прискорює обмін речовин, регулює роботу кишечника, дезінфікує сечовивідні шляхи.

Має сечогінну та жовчогінну дію, сприяє схудненню. Вона також підтримує вироблення жовчі та запобігає утворенню жовчних каменів. Н

Настоянку можна застосовувати і зовнішньо. Протирання нею шкіри стимулює крово- і лімфообіг, ущільнює судини і запобігає набрякам. Також підвищується імунітет організму.

Настурція має протизапальні властивості, прискорює загоєння ран, підсушує їх і очищає від гною.

Розведену водою настоянку можна використовувати як тонізуючий засіб для вмивання себорейної, вугрової і проблемної шкіри. Підтримує лікування акне, оскільки зменшує жирність шкіри та підсушує прищі, прищі та папули.

Каротин і вітамін С, що містяться в настурції, завдяки використанню настоянки підвищують тонус і еластичність шкіри, усувають плями, розгладжують і зменшують помітність зморшок. Вітамін С має потужну антиоксидантну дію, усуваючи вільні радикали та надаючи шкірі молодий вигляд.

Як приготувати настоянку настурції?

Для приготування настоянки настурції можна використовувати всю рослину (без коренів) або тільки квітки.

Напій готується зі свіжої рослини, а для його приготування знадобиться всього 2 інгредієнта:

5 великих жмень свіжих квіток настурції,

1 л горілки 40%.

Покроковий рецепт приготування:

Вимийте і висушіть свіжі квіти настурції, потім дрібно наріжте або подрібніть і помістіть в попередньо простерилізовану скляну банку.

Залийте настурцію спиртом. Закрийте банку і поставте в темне тепле місце мінімум на 2 дні. Ви можете залишити настоянку для мацерації до 14 днів, але пам'ятайте, що тоді кінцевий напій буде більш пікантним.

Після закінчення цього часу настоянку треба процідити і розлити в чисті пляшки. Приймати по 5 мл (1 чайна ложка) 3 рази на день.

Використовуйте також зовнішньо для втирання в суглоби, які болять, і м'язи, пошкодження шкіри, набряки або мікози. Настоянку настурції можна вживати протягом року після приготування.

Настоянку не можна вживати у дозах, що перевищують рекомендовані, оскільки це може спричинити розлад шлунку або пошкодження нирок.

Також не можна приймати людям, які страждають на виразку шлунка або запалення кишечника.