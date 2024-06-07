Целебная настойка, которая устранит пятна и морщины на лице, улучшит пищеварение и кровообращение

Цветки настурции съедобны, ими можно украсить торт или салат, а также можно приготовить лечебную настойку от проблем с пищеварением, простуды, паразитов или боли в суставах.

Как это сделать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Strona Zdrowia.

Что нужно знать о настурции

Настурция (Tropaeolum) - растение из семейства настурциевых (Tropaeolaceae), которое включает более 80 видов из Южной и Центральной Америки. В Украине наиболее популярна настурция большая (Tropaeolum majas). Ее выращивают как декоративный вид на балконах и в садах.

Следует знать, что настурция - это съедобное растение. Употреблять в пищу можно все ее части (кроме корней), но особой популярностью пользуются красивые, сочно-оранжевые цветы.

Настурция – очень полезное растение (фото: floristics.info)

Они служат украшениями для тортов, тортов, кексов и прочей выпечки, а также добавляются в салаты, мясо, вырезку и сыры. Цветки настурции содержат 130 мг витамина С на 100 граммов.

Цветки растения также являются богатым источником бета-каротина и лютеина. По словам врача Ружанского, настурция также содержит глюкозинолаты, то есть органические соединения серы, в том числе в форме горчичного масла и серных гликозидов, а также фитонциды, то есть вещества, подавляющие развитие бактерий, вирусов, грибков и простейших.

Однако глюкотропеолин и бензиллизотиоцианаты настурции дезинфицируют мочевыводящие пути и кишечник. Они также обладают противопаразитарными свойствами.

От чего помогает настойка настурции?

Настойка настурции в первую очередь поддерживает пищеварительную систему. Она ускоряет обмен веществ, регулирует работу кишечника, дезинфицирует мочевыводящие пути.

Обладает мочегонным и желчегонным действием, способствует похудению. Она также поддерживает выработку желчи и предотвращает образование желчных камней. Н

Настойку можно использовать и наружно. Протирание ею кожи стимулирует крово- и лимфообращение, уплотняет сосуды и предотвращает отеки. Также повышается иммунитет организма.

Настурция обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет заживление ран, подсушивает их и очищает от навоза.

Разведенную водой настойку можно использовать как тонизирующее средство для умывания себорейной, угревой и проблемной кожи. Поддерживает лечение акне, поскольку уменьшает жирность кожи и подсушивает прыщи, прыщи и папулы.

Содержащиеся в настурции каротин и витамин С благодаря использованию настойки повышают тонус и эластичность кожи, устраняют пятна, разглаживают и уменьшают заметность морщин . Витамин С обладает мощным антиоксидантным действием, устраняя свободные радикалы и придавая коже молодой вид.

Как приготовить настойку настурции?

Для приготовления настойки настурции можно использовать все растение (без корней) или только цветки.

Напиток готовится из свежего растения, а для его приготовления понадобится всего 2 ингредиента:

5 больших горстей свежих цветков настурции,

1 л водки 40%.

Пошаговый рецепт приготовления:

Вымойте и высушите свежие цветы настурции, затем мелко нашинкуйте или измельчите и поместите в предварительно простерилизованную стеклянную банку.

Залейте настурцию спиртом. Закройте банку и поставьте в тёплое теплое место минимум на 2 дня. Вы можете оставить настойку для мацерации до 14 дней, но помните, что конечный напиток будет более пикантным.

По истечении этого времени настойку нужно процедить и разлить в чистые бутылки. Принимать по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза в день.

Используйте также наружно для втирания в болящие суставы и мышцы, повреждения кожи, отеки или микозы. Настойку настурции можно использовать в течение года после приготовления.

Настойку нельзя употреблять в дозах, превышающих рекомендуемые, поскольку это может вызвать расстройство желудка или повреждение почек.

Также нельзя принимать людям, страдающим язвой желудка или воспалением кишечника.