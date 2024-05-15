Секрети молодості: експерт розповів, як за допомогою харчування сповільнити старіння

Передчасне старіння може виникати через нездоровий спосіб життя і неправильне харчування. Особливо велику роль у цьому відіграє надлишок цукру у раціоні.

Про те, як за допомогою харчування сповільнити старіння, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка у Facebook.

Що таке передчасне старіння

"Мова йтиме не про інʼєкції, маски, масажі й тому подібне, а про те, як сповільнити природне старіння завдяки харчуванню", - каже тренер.

Передчасне старіння шкіри проявляється у вигляді глибоких зморшків, набряклості та змарніння, коли пружність шкіри втрачається і обличчя опускається донизу/звисає.

"Перш за все, на це впливає надлишок в раціоні доданого цукру та рафінованих (пустих) вуглеводів. Продукти глікації впливають напряму як на прискорене старіння організму зсередини, так і на старіння шкіри", - пояснює Попко.

Як процес глікації впливає на старіння

Продукти глікації - це з'єднання білків з цукрами. Цей процес є незворотним, він супроводжує людину протягом усього життя, набираючи оберти з роками.

"Від інтенсивності глікації безпосередньо залежить стан нашого здоров'я і зовнішній вигляд. Це впливає не тільки на шкіру, але й на м'язи, судини, кишківник і навіть головний мозок", - говорить експерт.

Глікація викликає зміни у структурі та функціях білка - зокрема, колагену. Власне багато жінок приймають колаген додатково, але при цьому не налагоджують свій раціон. Тому ефекту від прийому колагену не буде.

"Шкіра - це віддзеркалення того, що відбувається всередині нашого організму", - наголошує Попко.

Що треба знати про колаген

Колаген - один з найпоширеніших білків в організмі. Він становить приблизно третину всіх білків. Він входить до складу м'язів, суглобів, судин, кісток, а в шкірі його аж 70%.

"Колаген, а також еластин утворюють каркас шкіри, від нього залежить якість шкіри, її пружність, еластичність, міцність", - пояснює тренер.

Він додає, що набряки найчастіше виникають через надмірне споживання цукру і солі.

Як сповільнити процес старіння

Зменште споживання цукру - МОЗ рекомендує споживати не більше 50 г (10 чайних ложок) доданого цукру на добу. Слід враховувати солодощі, а не тільки цукор у чистому вигляді.

Також слід мінімалізувати споживання рафінованих (перероблених) вуглеводів - це зернові продукти, які були оброблені виробником так, що цільне зерно більше не є неушкодженим. Під час рафінування видаляються харчові волокна, вітаміни та мінерали з харчового продукту.

Треба відмовитись від споживання продуктів, у складі яких є форми цукру та крохмалю, яких не існує в природі. Зазвичай вони мають солодкий смак і, як правило, є у формі кристалів, сиропів або порошків.

"Якщо в списку інгредієнтів вказані кукурудзяний сироп, фруктоза, галактоза, сахароза, глюкоза, мальтодекстрин, декстрин, мальтоза, левулоза, лактоза або інше слово, що закінчується на "оза", це говорить про вміст рафінованого цукру", - каже експерт.

Харчування повинно бути багатим на овочі й зелень, вони допомагають вивести з організму продукти глікації, які вже утворились і мінімізують їх вплив на організм. Також овочі й зелень - це джерело вітамінів і мінералів.