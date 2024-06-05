Зараз квітне всюди. Цілющий напій з цих квітів прибере зморшки та стрес
Жасмин, який зараз квітне в Україні, відомий насамперед своїм прекрасним ароматом. Його квіти використовують для ароматизації чаю, десертів, а також парфумерії та косметики.
Чим так корисні квіти жасмину та як зробити з них цілющий напій, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Що відомо про жасмин
Серед багатьох видів найпопулярнішим є жасмин (Jasminum officinale), квіти і листя якого охоче використовують для ароматизації чаїв, напоїв, десертів, а також косметичних засобів для ванн і догляду за тілом, обличчям і волоссям, а також освіжувачів повітря та постільної білизни.
А ось Philadelphus coronarius L - це у нас чубушник, він дуже часто зустрічається в Україні - це невибагливий, багаторічний і морозостійкий чагарник, виростає близько 3 метрів у висоту. Як і жасмин, він має білі квіти з інтенсивним і приємним ароматом. У народі його теж називають жасмин, але це дві різні рослини.
Цей чагарник є окрасою багатьох садів і парків, а також має аромотерапевтичні властивості, адже його аромат заспокоює нерви і знімає стрес. Найсильніше жасмин пахне ввечері, коли температура знижується. Його аромат невід’ємно асоціюється з приємним теплим літнім днем, оскільки він цвіте в травні та червні.
Лікувальні та ароматерапевтичні властивості жасмину
Квітки жасмину містять альфа-терпінеол, бензальдегід, бензилацетат, бензилацетат, бензиловий спирт, евгенол, фарнезол, гернайол, жасмон, неролідол, ліналілацетат, саліцилову кислоту та ванілін. Жасмин використовують при захворюваннях печінки, таких як гепатит або цироз, а також для зняття болю в животі при гострій діареї, оскільки він має спазмолітичну дію.
Він також підтримує роботу серця і кровоносної системи і використовується для профілактики інсульту. Він має протиракові властивості, оскільки бореться з вільними радикалами, які в основному відповідають за розвиток раку та прискорюють процес старіння організму.
Має розслаблюючу і заспокійливу дію, дозволяє заспокоїтися і розслабитися. Жасмин також вважається афродизіаком, оскільки він додає енергії, зміцнює життєві сили та підвищує сексуальний потяг.
Настоянка і настій квіток і листя жасмину
З жасмину можна легко і дешево приготувати різноманітні препарати з лікувальними властивостями. Препарати з квіток і листя жасмину, такі як настій для пиття, обмивання шкіри або настоянка, допомагають при лікуванні гіпертонії, запалення передміхурової залози, атеросклерозу, розладів травлення, запалення ясен і інтимних місць.
Найкраще збирати квіти вранці і сушити їх на сонці. Приблизно через 3-4 години зберіть сухі квіти і щільно закрийте їх у скляній тарі.
За словами фітотерапевта Генріка Ружанського, водні та водно-спиртові екстракти жасмину видаляють вільні радикали, стабілізують структуру клітинних мембран, а також пригнічують ріст бактерій, таких як Escherichia coli або Staphylococcus aureus, які викликають ранові інфекції, сепсис, отит.
Інгредієнти для настоянки квіток жасмину:
- 200 г квіток жасмину,
- 600 мл горілки концентрацією 40-60%
- за бажанням: мед і лимонний сік за смаком.
Як приготувати настоянку квіток жасмину?
Залиште зібрані квіти на годину, щоб з них вилізли будь-які комахи. Потім складіть їх у банку і залийте спиртом. Залишити в темному і прохолодному місці на 3 тижні. Кожні кілька днів струшуйте банку для кращої мацерації. Після закінчення цього часу процідіть настій через сито.
Тепер можна додати мед і сироп з лимонного соку, розчиненого в невеликій кількості кип'яченої і охолодженої води. Потім розлийте настоянку в стерилізовані скляні пляшки і щільно закрийте. Залиште принаймні на 3 місяці, але найкращий смак настоянка стане щонайменше через 1 рік.
Згідно з рекомендаціями професора Ружанського, слід пити по 5 мл 2-3 рази на день. Після розведення водою (чиста настоянка без меду і лимонного соку) можна використовувати для компресів і обмивань.
Квіти жасмину мають цілющі властивості (Скриншот)
Як зробити чай з жасмину?
Жасминовий чай можна купити в готовому вигляді в магазині, а можна приготувати самостійно як з жасмину, так і з пелюсток квіток жасмину. Вам знадобляться лише 3 інгредієнти:
- 1 чайна ложка листового зеленого, білого, чорного чаю або ройбуш,
- 1 чайна ложка сухого жасмину або пелюсток жасмину,
- 1 склянка (250 мл) води.
Як приготувати жасминовий чай?
Додайте жасмин або пелюстки жасмину в чай або ройбуш. Залийте склянкою гарячої води, але не окропу, бо занадто гаряча вода може викликати гіркуватий смак чаю. Якщо суміш виготовлена на основі зеленого чаю, залийте її водою температурою 70-80 градусів, білий чай - 75-95 градусів, а чорний і ройбуш - 95-100 градусів. Настоюйте від 30 секунд до 3 хвилин, процідіть і пийте як звичайний чай.
Пелюстки жасмину можна заварювати і самостійно, без добавок до чаю.
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