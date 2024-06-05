Зараз квітне всюди. Цілющий напій з цих квітів прибере зморшки та стрес

Жасмин, який зараз квітне в Україні, відомий насамперед своїм прекрасним ароматом. Його квіти використовують для ароматизації чаю, десертів, а також парфумерії та косметики.

Чим так корисні квіти жасмину та як зробити з них цілющий напій, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що відомо про жасмин

Серед багатьох видів найпопулярнішим є жасмин (Jasminum officinale), квіти і листя якого охоче використовують для ароматизації чаїв, напоїв, десертів, а також косметичних засобів для ванн і догляду за тілом, обличчям і волоссям, а також освіжувачів повітря та постільної білизни.

А ось Philadelphus coronarius L - це у нас чубушник, він дуже часто зустрічається в Україні - це невибагливий, багаторічний і морозостійкий чагарник, виростає близько 3 метрів у висоту. Як і жасмин, він має білі квіти з інтенсивним і приємним ароматом. У народі його теж називають жасмин, але це дві різні рослини.

Цей чагарник є окрасою багатьох садів і парків, а також має аромотерапевтичні властивості, адже його аромат заспокоює нерви і знімає стрес. Найсильніше жасмин пахне ввечері, коли температура знижується. Його аромат невід’ємно асоціюється з приємним теплим літнім днем, оскільки він цвіте в травні та червні.

Лікувальні та ароматерапевтичні властивості жасмину

Квітки жасмину містять альфа-терпінеол, бензальдегід, бензилацетат, бензилацетат, бензиловий спирт, евгенол, фарнезол, гернайол, жасмон, неролідол, ліналілацетат, саліцилову кислоту та ванілін. Жасмин використовують при захворюваннях печінки, таких як гепатит або цироз, а також для зняття болю в животі при гострій діареї, оскільки він має спазмолітичну дію.

Він також підтримує роботу серця і кровоносної системи і використовується для профілактики інсульту. Він має протиракові властивості, оскільки бореться з вільними радикалами, які в основному відповідають за розвиток раку та прискорюють процес старіння організму.

Має розслаблюючу і заспокійливу дію, дозволяє заспокоїтися і розслабитися. Жасмин також вважається афродизіаком, оскільки він додає енергії, зміцнює життєві сили та підвищує сексуальний потяг.

Настоянка і настій квіток і листя жасмину

З жасмину можна легко і дешево приготувати різноманітні препарати з лікувальними властивостями. Препарати з квіток і листя жасмину, такі як настій для пиття, обмивання шкіри або настоянка, допомагають при лікуванні гіпертонії, запалення передміхурової залози, атеросклерозу, розладів травлення, запалення ясен і інтимних місць.

Найкраще збирати квіти вранці і сушити їх на сонці. Приблизно через 3-4 години зберіть сухі квіти і щільно закрийте їх у скляній тарі.

За словами фітотерапевта Генріка Ружанського, водні та водно-спиртові екстракти жасмину видаляють вільні радикали, стабілізують структуру клітинних мембран, а також пригнічують ріст бактерій, таких як Escherichia coli або Staphylococcus aureus, які викликають ранові інфекції, сепсис, отит.

Інгредієнти для настоянки квіток жасмину:

200 г квіток жасмину,

600 мл горілки концентрацією 40-60%

за бажанням: мед і лимонний сік за смаком.

Як приготувати настоянку квіток жасмину?

Залиште зібрані квіти на годину, щоб з них вилізли будь-які комахи. Потім складіть їх у банку і залийте спиртом. Залишити в темному і прохолодному місці на 3 тижні. Кожні кілька днів струшуйте банку для кращої мацерації. Після закінчення цього часу процідіть настій через сито.

Тепер можна додати мед і сироп з лимонного соку, розчиненого в невеликій кількості кип'яченої і охолодженої води. Потім розлийте настоянку в стерилізовані скляні пляшки і щільно закрийте. Залиште принаймні на 3 місяці, але найкращий смак настоянка стане щонайменше через 1 рік.

Згідно з рекомендаціями професора Ружанського, слід пити по 5 мл 2-3 рази на день. Після розведення водою (чиста настоянка без меду і лимонного соку) можна використовувати для компресів і обмивань.

Квіти жасмину мають цілющі властивості (Скриншот)

Як зробити чай з жасмину?

Жасминовий чай можна купити в готовому вигляді в магазині, а можна приготувати самостійно як з жасмину, так і з пелюсток квіток жасмину. Вам знадобляться лише 3 інгредієнти:

1 чайна ложка листового зеленого, білого, чорного чаю або ройбуш,

1 чайна ложка сухого жасмину або пелюсток жасмину,

1 склянка (250 мл) води.

Як приготувати жасминовий чай?

Додайте жасмин або пелюстки жасмину в чай ​​або ройбуш. Залийте склянкою гарячої води, але не окропу, бо занадто гаряча вода може викликати гіркуватий смак чаю. Якщо суміш виготовлена ​​на основі зеленого чаю, залийте її водою температурою 70-80 градусів, білий чай - 75-95 градусів, а чорний і ройбуш - 95-100 градусів. Настоюйте від 30 секунд до 3 хвилин, процідіть і пийте як звичайний чай.

Пелюстки жасмину можна заварювати і самостійно, без добавок до чаю.