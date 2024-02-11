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"Цілий зоопарк". Експерт показав, скільки мікробів "живе" у салатах з Ашану: відео

Неділя 11 лютого 2024 11:30
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"Цілий зоопарк". Експерт показав, скільки мікробів "живе" у салатах з Ашану: відео Хімік перевірив, скільки мікробів у салатах з Ашану (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Готові салати із супермаркетів часто є гарним варіантом для тих українців, які не встигають готувати після роботи. Тим паче, що у більшості випадків вони доволі доступні у ціни. Втім, чи є вони безпечними для споживання?

Про те, які мікроби "живуть" у салатах з Ашану, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію хіміка Гліба Репіча в Instagram.

Що показали результати дослідження

Хімік взяв в Ашані для перевірки 4 салати - олів'є, європейський, курячий та крабовий. Із кожного стерильною паличкою взяв зразки та помістив у термостат на добу, щоб виявити мікроби.

"Результати салату олів'є виявились чистими, у курячому були невеличкі колонії, у крабовому - життя аж забагато, у європейському - просто цілий зоопарк", - коментує Репіч.

Після цього хімік відправив зразки у біолабораторію, аби визначити наскільки небезпечні ці мікроби.

"У олів'є виявили дві бактерії, які широко зустрічаються у природі і серйозної небезпеки не несуть. Така ж сама ситуація із курячим салатом. А от у європейському знайшли Enterobacter cloacae - сама назва говорить про те, звідки ця бактерія взялася. Це маркер фекального забруднення. У готових продуктах ця бактерія не допускається", - каже хімік.

Він додає, що з чотирьох салатів фекальну флору виявили лише в одному і це ще непоганий результат.

Реакція користувачів на експеримент

На дослідження Репіча відреагувало багато користувачів, які активно прокоментували його пост із результатами експерименту.

Що пишуть українці:

  • тепер цікаво скільки мікробів в домашніх салатах. Думаю там все ще гірше. Але домашні салати ніде не візьмеш так, щоб їх автор про це не знав. Але вже бачу як в коментах люди пишуть, що треба самому готувати салати, наївні
  • для чистоти експерименту було б цікаво почути вашу оцінку якості продукції топ-5 мереж
  • перевірте мережу Арсен
  • те, що більшість салатів з Ашану без фекальних бактерій, це радує! Хоча, я ніколи не їла салати з Ашану

Раніше ми показували, скільки мікробів у молочних продуктах з базару.

Читайте також про те, які мікроби живуть на кухонній дошці.

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салати Ашан
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