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"Целый зоопарк". Эксперт показал, сколько микробов "живет" в салатах из Ашана: видео

Воскресенье 11 февраля 2024 11:30
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"Целый зоопарк". Эксперт показал, сколько микробов "живет" в салатах из Ашана: видео Химик проверил, сколько микробов в салатах из Ашану (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Готовые салаты из супермаркетов часто являются хорошим вариантом для украинцев, которые не успевают готовить после работы. Тем более, что в большинстве случаев они достаточно доступны в цене. Но являются ли они безопасными для употребления?

О том, какие микробы "живут" в салатах из Ашана, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию химика Глеба Репича в Instagram.

Что показали результаты исследования

Химик взял в Ашане для проверки 4 салата - оливье, европейский, куриный и крабовый. С каждого стерильной палочкой взял образцы и поместил в термостат на сутки, чтобы обнаружить микробы.

"Результаты салата оливье оказались чистыми, в курином были небольшие колонии, в крабовом - слишком много жизни, в европейском - прям целый зоопарк", - комментирует Репич.

После этого химик отправил образцы в биолабораторию, чтобы определить, насколько опасны эти микробы.

"В оливье обнаружили две бактерии, которые широко встречаются в природе и серьезной опасности не несут. Такая же ситуация с куриным салатом. А вот в европейском нашли Enterobacter cloacae - само название говорит о том, откуда эта бактерия взялась. Это маркер фекального загрязнение. В готовых продуктах эта бактерия не допускается", - говорит химик.

Он добавляет, что из четырех салатов фекальную флору обнаружили только в одном и это еще хороший результат.

Реакция пользователей на эксперимент

На исследование Репича отреагировало много пользователей, которые активно прокомментировали его пост с результатами эксперимента.

Что пишут украинцы:

  • теперь интересно сколько микробов в домашних салатах. Думаю, там все еще хуже. Но домашние салаты нигде не возьмешь так, чтобы их автор об этом не знал. Но уже вижу как в комментах люди пишут, что нужно самому готовить салаты, наивные
  • для чистоты эксперимента было бы интересно услышать вашу оценку качества продукции топ-5 сетей
  • проверьте сеть Арсен
  • то, что в большинстве салатов из Ашана нет фекальных бактерий, это радует! Хотя, я никогда не ела салаты из Ашана

Раньше мы показывали, сколько микробов в молочных продуктах из рынка.

Читайте также о том, какие бактерии живут на кухонной доске.

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салати Ашан
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