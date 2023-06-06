Ціла гора печива з найпростіших продуктів: цей рецепт ви точно збережете

Що вам знадобиться

Яйце - 2,5 шт.

Цукор - 200 г

Маргарин або вершкове масло - 140 г

Майонез – 180 г

Борошно - 600 г

Харчова сода – 5 г + 2 ст. ложки води

Щіпка солі

Як приготувати смачне пісочне печиво.

Візьміть два яйця та 1 жовток, додайте 200 г цукру. Збивайте міксером спочатку на невеликій швидкості, щоб продукти перемішалися, а потім збільшуйте швидкість і збивайте, доки маса не стане білою. Після цього у кілька заходів додайте майонез і продовжуйте збивати.

Маргарин або вершкове масло повинні бути м'якими, їх відправляйте в миску за майонезом і продовжуйте збивати.

5 г харчової соди заливаємо водою, перемішайте і додайте до решти інгредієнтів. Перемішайте ще кілька секунд міксером.

У борошно додайте щіпку солі, а потім з'єднайте отриману суміш із борошном. Добре вимішайте всю масу. Тісто має вийти такої консистенції, щоб його можна було видавити через кондитерський мішок.

Деко застилаємо пергаментним папером і акуратно видавлюємо печиво. Ставимо у духовку, розігріту до 200 градусів. Випікаємо печиво близько 8 хвилин. Готове печиво можна посипати до свого смаку - шоколадом або цукровою пудрою.