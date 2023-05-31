Пуці голушко: неймовірно смачна закарпатська страва з мінімуму інгредієнтів

Пуці голушко – смачна страва закарпатської кухні, яка має не тільки кумедну назву, але й порадує відмінним смаком. А ще ця старовинна страва готується із мінімальної кількості інгредієнтів.

Що вам знадобиться:

Картопля середнього розміру – 3 шт.

Вода

Сіль

Борошно

Сало копчене - до смаку (для подачі)

Як приготувати пуці голушко

Картоплю потрібно почистити помити, скласти в каструлю та залити водою. Ставимо на вогонь і варимо до м'якого стану. Картопля має бути настільки м'якою, щоб можна було зробити гладке однорідне пюре. Сіль на цьому етапі додавати не потрібно.

Як тільки картопля звариться, її потрібно пом'яти до стану пюре. Потім додати чайну ложку солі й дуже добре все перемішати.

Важливий нюанс. Борошно потрібно додавати поступово. Спочатку дві столові ложки з гіркою та перемішати. А потім додавати потроху – у міру потреби. Орієнтуйтесь на стан свого тіста.

Спочатку вимішуйте тісто в мисці, а потім переходьте на робочу поверхню, яку потрібно добре посипати мукою. Тісто має бути м'яким, може трохи прилипати до рук, але найкраща ознака – коли галушки потрапляють в окріп, вони тримають форму і не розповзаються.

Поставте на вогонь каструлю з водою і доведіть до кипіння і посоліть. Поки вода закипає, розкачуйте тісто. Розділіть його на дві частини, зробіть ковбаску та відщипуйте шматочки.

Формуйте з них пуці голушко і кидайте в окріп. Поки вони варяться, наріжте шматочками копчене сало і відправте на сковороду - смажити сало потрібно до отримання шкварок.

Після того, як пуці голушко спливли на поверхню - варіть їх ще 5 хвилин. А потім додайте до сковороди зі шкварками. Добре перемішайте та подавайте до столу. Можна прикрасити зеленню та додати сметану.