Целая гора печенья из самых простых продуктов: этот рецепт вы точно сохраните

Что вам понадобится

Яйцо - 2,5 шт.

Сахар - 200 г

Маргарин или сливочное масло - 140 г

Майонез - 180 г

Мука - 600 г

Пищевая сода - 5 г + 2 ст. ложки воды

Щепотка соли

Как приготовить вкусное песочное печенье

Возьмите два яйца и 1 желток, добавьте 200 г сахара. Взбивайте миксером сначала на небольшой скорости, чтобы продукты перемешались, а потом увеличивайте скорость и взбивайте, пока масса не станет белой. После этого в несколько заходов добавляйте майонез и продолжайте взбивать.

Маргарин или сливочное масло должны быть мягкими, их отправляйте в миску следом за майонезом и продолжайте взбивать.

5 г пищевой соды заливаем водой, перемешайте и добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте миксером еще несколько секунд.

В муку добавьте щепотку соли, а потом соедините полученную смесь с мукой. Хорошо вымешайте всю массу. Тесто должно получится такой консистенции, чтобы его можно было выдавить через кондитерский мешок.

Противень застилаем пергаментной бумагой и аккуратно выдавливаем на нее печенье. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем печенье около 8 минут. Готовое печенье можно посыпать по вкусу - шоколадом или сахарной пудрой.