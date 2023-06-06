Ціла гора печива з найпростіших продуктів: цей рецепт ви точно збережете
Приготувати смачне та ароматне печиво можна своїми руками й для цього вам не знадобляться дорогі продукти. Існують старовинні рецепти, в яких дуже мало інгредієнтів, а смаколиків виходить дуже багато.
Одним із таких рецептів поділилася кулінарна блогерка Наталія Машика на своєму YouTube-каналі.
Що вам знадобиться
- Яйце - 2,5 шт.
- Цукор - 200 г
- Маргарин або вершкове масло - 140 г
- Майонез – 180 г
- Борошно - 600 г
- Харчова сода – 5 г + 2 ст. ложки води
- Щіпка солі
Як приготувати смачне пісочне печиво.
Візьміть два яйця та 1 жовток, додайте 200 г цукру. Збивайте міксером спочатку на невеликій швидкості, щоб продукти перемішалися, а потім збільшуйте швидкість і збивайте, доки маса не стане білою. Після цього у кілька заходів додайте майонез і продовжуйте збивати.
Маргарин або вершкове масло повинні бути м'якими, їх відправляйте в миску за майонезом і продовжуйте збивати.
5 г харчової соди заливаємо водою, перемішайте і додайте до решти інгредієнтів. Перемішайте ще кілька секунд міксером.
У борошно додайте щіпку солі, а потім з'єднайте отриману суміш із борошном. Добре вимішайте всю масу. Тісто має вийти такої консистенції, щоб його можна було видавити через кондитерський мішок.
Деко застилаємо пергаментним папером і акуратно видавлюємо печиво. Ставимо у духовку, розігріту до 200 градусів. Випікаємо печиво близько 8 хвилин. Готове печиво можна посипати до свого смаку - шоколадом або цукровою пудрою.
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