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Ціла гора печива з найпростіших продуктів: цей рецепт ви точно збережете

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Вівторок 06 червня 2023 08:02
Ціла гора печива з найпростіших продуктів: цей рецепт ви точно збережете Рецепт найпростішого печива (кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати смачне та ароматне печиво можна своїми руками й для цього вам не знадобляться дорогі продукти. Існують старовинні рецепти, в яких дуже мало інгредієнтів, а смаколиків виходить дуже багато.

Одним із таких рецептів поділилася кулінарна блогерка Наталія Машика на своєму YouTube-каналі.

Що вам знадобиться

  • Яйце - 2,5 шт.
  • Цукор - 200 г
  • Маргарин або вершкове масло - 140 г
  • Майонез – 180 г
  • Борошно - 600 г
  • Харчова сода – 5 г + 2 ст. ложки води
  • Щіпка солі

Як приготувати смачне пісочне печиво.

Візьміть два яйця та 1 жовток, додайте 200 г цукру. Збивайте міксером спочатку на невеликій швидкості, щоб продукти перемішалися, а потім збільшуйте швидкість і збивайте, доки маса не стане білою. Після цього у кілька заходів додайте майонез і продовжуйте збивати.

Маргарин або вершкове масло повинні бути м'якими, їх відправляйте в миску за майонезом і продовжуйте збивати.

5 г харчової соди заливаємо водою, перемішайте і додайте до решти інгредієнтів. Перемішайте ще кілька секунд міксером.

У борошно додайте щіпку солі, а потім з'єднайте отриману суміш із борошном. Добре вимішайте всю масу. Тісто має вийти такої консистенції, щоб його можна було видавити через кондитерський мішок.

Деко застилаємо пергаментним папером і акуратно видавлюємо печиво. Ставимо у духовку, розігріту до 200 градусів. Випікаємо печиво близько 8 хвилин. Готове печиво можна посипати до свого смаку - шоколадом або цукровою пудрою.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати ліниві пиріжки на кефірі буквально за 5 хвилин.

А ще розповідали про те, як готувати закарпатське блюдо пуці голушко.

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