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Целая гора печенья из самых простых продуктов: этот рецепт вы точно сохраните

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Вторник 06 июня 2023 08:02
Целая гора печенья из самых простых продуктов: этот рецепт вы точно сохраните Рецепт самого простого печенья (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить вкусное и ароматное печенье можно своими руками и для этого вам не понадобятся дорогие продукты. Существуют старинные рецепты, в которых очень мало ингредиентов, а вкусностей выходит очень много.

Одним из таких рецептов поделилась кулинарный блогер Наталья Машика на своем YouTube-канале.

Что вам понадобится

  • Яйцо - 2,5 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Маргарин или сливочное масло - 140 г
  • Майонез - 180 г
  • Мука - 600 г
  • Пищевая сода - 5 г + 2 ст. ложки воды
  • Щепотка соли

Как приготовить вкусное песочное печенье

Возьмите два яйца и 1 желток, добавьте 200 г сахара. Взбивайте миксером сначала на небольшой скорости, чтобы продукты перемешались, а потом увеличивайте скорость и взбивайте, пока масса не станет белой. После этого в несколько заходов добавляйте майонез и продолжайте взбивать.

Маргарин или сливочное масло должны быть мягкими, их отправляйте в миску следом за майонезом и продолжайте взбивать.

5 г пищевой соды заливаем водой, перемешайте и добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте миксером еще несколько секунд.

В муку добавьте щепотку соли, а потом соедините полученную смесь с мукой. Хорошо вымешайте всю массу. Тесто должно получится такой консистенции, чтобы его можно было выдавить через кондитерский мешок.

Противень застилаем пергаментной бумагой и аккуратно выдавливаем на нее печенье. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем печенье около 8 минут. Готовое печенье можно посыпать по вкусу - шоколадом или сахарной пудрой.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить ленивые пирожки на кефире буквально за 5 минут.

А еще рассказывали о том, как готовить закарпатское блюдо пуци голушко.

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