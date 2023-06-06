Целая гора печенья из самых простых продуктов: этот рецепт вы точно сохраните
Приготовить вкусное и ароматное печенье можно своими руками и для этого вам не понадобятся дорогие продукты. Существуют старинные рецепты, в которых очень мало ингредиентов, а вкусностей выходит очень много.
Одним из таких рецептов поделилась кулинарный блогер Наталья Машика на своем YouTube-канале.
Что вам понадобится
- Яйцо - 2,5 шт.
- Сахар - 200 г
- Маргарин или сливочное масло - 140 г
- Майонез - 180 г
- Мука - 600 г
- Пищевая сода - 5 г + 2 ст. ложки воды
- Щепотка соли
Как приготовить вкусное песочное печенье
Возьмите два яйца и 1 желток, добавьте 200 г сахара. Взбивайте миксером сначала на небольшой скорости, чтобы продукты перемешались, а потом увеличивайте скорость и взбивайте, пока масса не станет белой. После этого в несколько заходов добавляйте майонез и продолжайте взбивать.
Маргарин или сливочное масло должны быть мягкими, их отправляйте в миску следом за майонезом и продолжайте взбивать.
5 г пищевой соды заливаем водой, перемешайте и добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте миксером еще несколько секунд.
В муку добавьте щепотку соли, а потом соедините полученную смесь с мукой. Хорошо вымешайте всю массу. Тесто должно получится такой консистенции, чтобы его можно было выдавить через кондитерский мешок.
Противень застилаем пергаментной бумагой и аккуратно выдавливаем на нее печенье. Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем печенье около 8 минут. Готовое печенье можно посыпать по вкусу - шоколадом или сахарной пудрой.
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